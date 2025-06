Caldo "pesante" a Milano e in Lombardia: escalation termica, sfioreremo i 35 gradi

Milano, 6 giugno 2025 - Dopo le forti piogge (a macchia di leopardo) sulla Lombardia e qualche nuvola di passaggio, ecco che l'estate arrrivare a gamba tesa, portando con una vera e propria esclation di caldo. L'anticiclone africano (noto anche in gergo come il "Cammello") sprigionerà tutta la sua potenza in questo weekend di giugno determinando il primo picco su buona parte del territorio, anche con condizioni di elevata afa. Nei prossimi giorni le temperature minime saranno ancora sopportabili seppur in aumento, mentre le massime al Nord arriveranno a 30-33°C. Il tempo sarà perlopiù stabile salvo in oggi, venerd 6 giugno su Alpi, Prealpi e Appennini dove non sono esclusi brevi acquazzoni. Per quanto riguarda, invece, l`avvio della prossima settimana, ecco che viene in mente solo un aggettivo: 'subdolo'. Lunedì e martedì le temperature caleranno in modo sensibile illudendoci con un break meno caldo e di pieno benessere meteorologico, si starà bene in altre parole: ma subito, in modo 'ingannevole', ecco che dopo 48 ore di un caldo gradevole, da mercoledì 11 una seconda fiammata dilagherà. Come sottolineato nel bollettino meteo di Arpa nella parte centrale della settimana prossima sono previste condizioni ancora più stabili e calde, con temperature massime in aumento e punte prossime ai 35 °C. Ma ecco cosa prevede il bollettino meteo di Arpa Lombardia, giorno per giorno.