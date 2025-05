Pioltello oltre le liste d’attesa, gli esami si fanno sotto casa: arriva il Camper della salute

Pioltello (Milano) – Il Camper della Salute è pronto, l’ambulatorio mobile lungo 6 metri farà esami sotto casa, davanti alle scuole, nelle piazze. Un esempio di sanità dal basso, è il terzo progetto di “Decidilo Tu” che vede la luce, il bilancio partecipato di Pioltello che destina 300mila euro a proposte dei cittadini. Un terzo, 100mila, sono andati al sogno di Concetta Risi, presidente dell’associazione Aiutami Ascoltami Proteggimi fondata dopo il tumore al seno, ora alle prese con una recidiva, e alla guida di Futura, la municipalizzata che si occupa di welfare. Mercoledì, alle 17, l’ambulatorio arriverà in piazza dei Popoli, ad attenderlo volontari e pazienti.

“La prevenzione non è uno slogan – dice l’ideatrice – il camper offrirà esami e visite nei quartieri, anche nei festivi. È attrezzato per andare incontro alle esigenze dei più fragili”. “L’iniziativa avvicina la gente alle istituzioni in un momento in cui l’interesse per l’impegno pubblico è in costante calo – sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti –. Il significato di questo investimento va oltre i numeri. Sono risorse che finanziano progetti dei cittadini. Mi auguro che nel vederli realizzati sempre più persone siano spinte a immaginare e a portare avanti qualcosa di bello per Pioltello”.

“Un percorso lungo e intenso – aggiunge il vicesindaco Saimon Gaiotto, delegato all’iniziativa –. Dal voto a oggi non ci siamo mai fermati. A febbraio sono partiti i cantieri delle altre due idee vincenti, il recupero del Castelletto e la costruzione del campo da cricket, adesso arriva il camper della salute”. A salutarlo l’intera città e un evento: “Taglia con noi il traguardo”. L’ambulatorio mobile contrasterà la povertà sanitaria che galoppa anche nell’Est Milano: sempre più gente rinuncia a curarsi per mancanza di mezzi fra liste d’attesa chilometriche. All’ambulatorio mobile spetterà il compito di far sentire meno solo chi è malato. Il progetto è arrivato primo nell’ambito sociale-volontariato fra i 30 in corsa, con quasi 10mila preferenze.