Piazza Duomo, attivisti di Ultima Generazione imbrattano la statua di Vittorio Emanuele II

Ultima Generazione a Milano, attivisti seduti in strada in viale Sturzo: traffico bloccato

Ambientalisti bloccano via Palmanova a Milano: traffico in tilt

Milano, 9 marzo 2023 – Stamattina alle 10.30 i carabinieri sono intervenuti in piazza Duomo perché due attivisti di Ultima Generazione avevano scavalcato le transenne fisse che proteggono il monumento equestre a Vittorio Emanuele II, erano saliti in cima alla statua e l'avevano imbrattato con vernice gialla. I due manifestanti sono stati portati in caserma per accertamenti.

Si tratta solo dell'ultimo raid del movimento che si batte contro i cambiamenti climatici: episodi simili erano andati in scena il 7 dicembre davanti alla Scala e il 16 gennaio in piazza Affari, dove era stato preso di mira il Dito di Cattelan. Nelle scorse settimane, gli attivisti hanno più volte bloccato il traffico, in viale don Sturzo, in piazza Cinque Giornate e in via Palmanova.