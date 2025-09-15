Pattinatori, Corale e Calzoleria “Corniolo d’Oro” alle eccellenze

Coppia d’oro in pista e nella vita, Marco Fabbri e Charlène Guignard, pattinatori su ghiaccio che rappresenteranno l’Italia alle prossime Olimpiadi Invernali, sono tra le eccellenze di Cornaredo premiate dal Comune in occasione della tredicesima edizione del Corniolo d’Oro. Il premio che rappresenta il massimo riconoscimento assegnato a cittadini, associazioni ed enti del territorio che si sono distinti per la loro attività, è tornato dopo due anni di pausa.

"Siamo felici di restituire alla cittadinanza il Corniolo d’Oro, dopo due anni di assenza. Questo premio è molto più di un riconoscimento: è un gesto di gratitudine, un abbraccio simbolico che la città rivolge a chi si è distinto per attività, impegno e passione. Il Corniolo D’Oro prende il nome da una pianta tenace e resistente che rappresenta perfettamente le radici profonde e la forza delle nostre tradizioni. Con questo premio celebriamo non solo il talento e il lavoro, ma anche il senso di appartenenza che rende la nostra comunità viva e autentica", ha dichiarato il sindaco Corrado D’Urbano.

La coppia di pattinatori che ha scelto Cornaredo come luogo di residenza e allenamento è stata premiata con questa motivazione, "per la costante dedizione al pattinaggio internazionale e per aver rappresentato con onore Cornaredo e l’Italia, raggiungendo risultati di prestigio grazie a impegno, sacrifici e passione. Il loro esempio sportivo è motivo di orgoglio per l’intera comunità".

L’edizione 2025 ha premiato anche la Corale parrocchiale, che festeggia novant’anni di storia, "per l’alto valore civico, storico e di tradizioni che molti concittadini hanno trasferito di generazione in generazione, affinché la passione non venisse perduta". E infine la Calzoleria Fossati, storica attività commerciale, "un patrimonio economico costituito dalla tradizione del saper fare - si legge nella motivazione -. In centoquarant’anni di attività ha saputo interpretare la storia e l’evoluzione della calzoleria artigianale italiana".

