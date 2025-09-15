Lavori in corso in Cordusio. Tornano i tram

Da oggi l’area di piazza Cordusio a Milano sarà riaperta alla circolazione del trasporto pubblico locale, con la riattivazione del normale percorso di 9 linee tranviarie. Torneranno quindi regolari le linee 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24 e 27 che negli ultimi mesi hanno subìto modifiche e deviazioni dei percorsi. Sono terminati nei tempi previsti, spiega il Comune in una nota, gli interventi infrastrutturali di rifacimento dell’armamento tranviario in capo ad Atm e quelli di competenza di MM per acquedotto e fognatura, partiti il 6 maggio scorso. Oltre ai percorsi tranviari, da lunedì saranno liberi e accessibili anche ampi tratti della piazza, dopo i lavori di riqualificazione che hanno comportato la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di via Dante.

Gli interventi di riqualificazione del Cordusio, sotto la guida della direttrice dei lavori, l’ingegnere Antonella Flores, proseguiranno poi fino a fine novembre, con l’obiettivo di ricomporre l’unità della piazza, recuperando l’ellisse originaria disegnata da Luca Beltrami, ampliarne l’uso pedonale, riordinare e ripulire lo spazio pubblico dagli elementi di segnaletica e di arredo incoerenti o inutilizzati. Data l’impossibilità di mettere a dimora alberi a causa del sedime della metropolitana M1 che occupa quasi la metà dell’intera area, e della fitta presenza di sottoservizi che non lasciano spazio al verde profondo, si è scelto di inserire ampie aiuole, quattro sulla piazza e una lungo via Dante, in prossimità degli stalli di BikeMi. A fine novembre il cantiere verrà sospeso per facilitare operazioni preparatorie ed eventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina, per poi riprendere nel 2026, quando a completamento dell’intervento mancherà solo la sistemazione dell’ultimo tratto di via Orefici.