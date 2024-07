Corruzione a Usmate Velate: indagato l’ex vicesindaco Pasquale De Sena

Usmate Velate (Monza Brianza), 4 Luglio 2024 - Anche l'ex vicesindaco di Usmate Velate Pasquale De Sena è indagato nell'inchiesta della Procura di Monza per corruzione nell'urbanistica che vede al centro l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune usmatese Antonio Colombo. A De Sena, uscito dalla scena politica ed amministrativa prima delle recenti elezioni che hanno confermato sindaco Lisa Mandelli, gli inquirenti non contestano azioni legate al suo ruolo di vicesindaco, ma alla sua attività di avvocato.

Il suo nome sarebbe infatti spuntato in alcune intercettazioni nell'ambito di una compravendita di un terreno a Camparada nella quale De Sena avrebbe svolto il ruolo di legale per una delle due parti in trattativa.

De Sena si difende con una nota diramata dal suo difensore, l'avvocato Maurizio Bono.

"Mi sono subito messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, fornendo tutte le informazioni e la documentazione in mio possesso, utile a chiarire al più presto questa situazione rispetto alla quale ribadisco la mia assoluta innocenza ed estraneità . sostiene De Sena - Voglio altresì precisare che, nel pieno rispetto del lavoro dell’autorità giudiziaria, sono certo che riuscirò in modo totale a dimostrare la mia estraneità ai fatti che mi saranno eventualmente contestati". Per questa inchiesta Antonio Colombo è in carcere dall'aprile scorso insieme ad un imprenditore, mentre altre sette persone sono agli arresti domiciliari.