Pao e Karma, vernice e pennello. Con la street art è un Amazing Day

Entra nel vivo Amazing Day, uno dei festival di street art più importanti d’Italia. Questa manifestazione, già ospitata per sei edizioni, è entrata a far parte dell’identità culturale del territorio, diventando un appuntamento riconosciuto a livello nazionale e internazionale. L’evento si distingue per la sua dimensione sociale e inclusiva: un ponte tra generazioni e culture, capace di favorire l’incontro tra giovani e anziani, cittadini e ospiti internazionali, portando Locate al centro della scena artistica mondiale. L’edizione 2025 prevede la partecipazione di alcuni tra i migliori street artists e writers provenienti da diverse parti del mondo, impegnati nella realizzazione di opere murarie che si inseriscono nel progetto di rigenerazione urbana e sociale avviato nel 2013. Tra i nomi di richiamo figurano Pao (celebre per i suoi pinguini-panettoni), Cibo, l’artivista femminista Cristina Donati Meyer, Zark, Blatta, Arfis, Eno e Karma. Alcuni di loro stanno dipingendo su cinque container-rimorchi frigo messi a disposizione da Torello, che quest’anno celebra i 50 anni di attività. L’evento è organizzato da The Amazing Art Studio, in collaborazione con il Comune di Locate di Triulzi e Arti & Mestieri Sociali, su un’idea di Mr. Wany (nella foto) terminerà questa sera.

"Locate promuove politiche attive nei confronti dei giovani, li coinvolge sul loro terreno di gioco e di interesse. Siamo uno dei pochi Comuni lombardi ad avere un Centro giovani attivissimo, al quale partecipano centinaia di ragazzi. Discutiamo insieme dei loro bisogni e individuiamo attività e soluzioni. È sicuramente il modo migliore per non perdere per strada i più giovani e perché si impegnino in progetti costruttivi di crescita collettiva e personale", afferma il sindaco Davide Serranò. "La tre giorni di creatività di strada dal respiro internazionale avverrà attraverso performance e contest di pittura, danza e musica che si fonderanno tra loro, dando vita a momenti di confronto. Si tratta anche di interventi di riqualificazione artistica urbana, capaci di rendere più attrattiva la nostra cittadina e di rispondere alle esigenze dei giovani, concretizzandole e implementandole", ha aggiunto il vicesindaco Diego Torriani. Mas.Sag.