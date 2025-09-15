Palestra Airaghi. La riapertura dopo il restyling

Taglio del nastro e weekend di attività organizzate dalle associazioni del territorio, nella rinnovata palestra Tiziano Airaghi di Vanzago. Qui nei mesi scorsi è stato eseguito un importante restyling, un intervento da 215mila euro finanziato con fondi del Bilancio 2024 e 2025. "La sistemazione della palestra è stato un progetto complesso e curato, che oggi restituisce alla comunità un impianto moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze delle associazioni e dei tanti cittadini che lo frequentano ogni giorno: dai corsi comunali alle associazioni di pattinaggio, pallavolo e basket, che con il loro impegno contribuiscono a renderla viva e dinamica - afferma il sindaco Lorenzo Musante - sono stati fatti lavori significativi, dalla sostituzione della pavimentazione agli spogliatoi riqualificati, fino al restyling degli spazi esterni". I lavori sono iniziati lo scorso 9 giugno in modo da sfruttare giugno, luglio e agosto, i mesi di interruzione delle attività da parte delle società sportive e delle associazioni che usano quotidianamente la palestra.

In particolare è stata sostituita la vecchia pavimentazione con un moderno parquet, sono stati sostituiti i canestri, è stata demolita la tribuna esistenze per adeguare lo spazio da gioco e fare spazio alla nuova tribuna. Oltre alle imbiancature interne ed esterni. Infine è stato installato un nuovo impianto di allarme e tre telecamere per evitare intrusioni. Grazie al nuovo campo da gioco con pavimentazione in parquet e con le misure indicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, ora nella palestra Airaghi si potranno disputare le partite di campionato delle varie categorie. Ro.Ramp.