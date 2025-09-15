Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Milano
CronacaPalestra Airaghi. La riapertura dopo il restyling
15 set 2025
ROBERTA RAMPINI
Cronaca
Palestra Airaghi. La riapertura dopo il restyling

Taglio del nastro e weekend di attività organizzate dalle associazioni del territorio, nella rinnovata palestra Tiziano Airaghi di Vanzago....

Taglio del nastro e weekend di attività organizzate dalle associazioni del territorio, nella rinnovata palestra Tiziano Airaghi di Vanzago. Qui nei mesi scorsi è stato eseguito un importante restyling, un intervento da 215mila euro finanziato con fondi del Bilancio 2024 e 2025. "La sistemazione della palestra è stato un progetto complesso e curato, che oggi restituisce alla comunità un impianto moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze delle associazioni e dei tanti cittadini che lo frequentano ogni giorno: dai corsi comunali alle associazioni di pattinaggio, pallavolo e basket, che con il loro impegno contribuiscono a renderla viva e dinamica - afferma il sindaco Lorenzo Musante - sono stati fatti lavori significativi, dalla sostituzione della pavimentazione agli spogliatoi riqualificati, fino al restyling degli spazi esterni". I lavori sono iniziati lo scorso 9 giugno in modo da sfruttare giugno, luglio e agosto, i mesi di interruzione delle attività da parte delle società sportive e delle associazioni che usano quotidianamente la palestra.

In particolare è stata sostituita la vecchia pavimentazione con un moderno parquet, sono stati sostituiti i canestri, è stata demolita la tribuna esistenze per adeguare lo spazio da gioco e fare spazio alla nuova tribuna. Oltre alle imbiancature interne ed esterni. Infine è stato installato un nuovo impianto di allarme e tre telecamere per evitare intrusioni. Grazie al nuovo campo da gioco con pavimentazione in parquet e con le misure indicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, ora nella palestra Airaghi si potranno disputare le partite di campionato delle varie categorie. Ro.Ramp.

