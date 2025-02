Ospedale di Vizzolo. Potenziamento dei servizi. Due direttori in campo

Si rafforzano con l’inserimento di due nuovi responsabili la struttura di Otorinolaringoiatria e la struttura di Medicina Legale dell’ospedale Predabissi. Ad assumere il ruolo di direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria di Vizzolo, dopo il pensionamento per raggiunti limiti di età di Artilio Bini, è Roberto Andriani, "otorinolaringoiatra di lunga e comprovata esperienza con particolare riferimento alla microchirurgia dell’orecchio ed alla chirurgia oncologica, benigna e maligna, dei distretti di testa e collo" - spiegano dall’Asst Melegnano-Martesana -. Per lui, l’impegno a "sviluppare una realtà che sia al servizio della salute dei cittadini, con l’auspicio che diventi un punto di riferimento per tutta la comunità, partendo dall’attenzione ai bisogni e alle cure del paziente e dall‘idea di un coeso gruppo di lavoro capace di offrire il meglio della moderna medicina".

A ricoprire il ruolo di direttore Struttura Complessa dell’unità operativa di Medicina Legale di Asst Melegnano Martesana è Barbara Scimone, che dallo scorso 16 gennaio ricopre ufficialmente l’incarico di responsabile della Struttura Complessa con l’impegno a "far crescere il servizio, prendendo spunto dal lavoro svolto dai miei predecessori, e trovare una sinergia con tutte le strutture ospedaliere, pensando ad una medicina legale capace di essere anche clinica".

Con i due nuovi direttori, prosegue l’impegno della direzione strategica per la valorizzazione delle competenze e il potenziamento dei servizi aziendali. Prosegue l’impegno di Asst Melegnano Martesana nel garantire la massima copertura e assistenza dei medici di Medicina Generale.

Per quanto concerne le azioni svolte per il reperimento delle figure professionali: nel corso del 2024 sono stati effettuati, da Regione Lombardia, tre bandi per titolari, e altri tre per sostituzioni promossi da Asst Melegnano Martesana. L’ultimo bando per sostituzioni è stato pubblicato, a gennaio 25, da Asst Melegnano Martesana. Asst ha anche attivato e gestito diversi ambulatori medici temporanei (Amt), dei quali 5 sono attualmente in corso a Cassano d’Adda, Melegnano, Pieve Emanuele, Rozzano e Vizzolo Predabissi.