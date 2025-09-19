Garbagnate Milanese, inaugurato sistema robotico chirurgico: procedure meno invasive e tempi di recupero più rapidi

Garbagnate Milanese (Milano), 19 settembre 2025 – Ospedali sempre più all’avanguardia. Un nuovo sistema robotico chirurgico, 'Da Vinci Xi', per procedure chirurgiche più precise e meno invasive, è stato inaugurato oggi nel presidio di Garbagnate Milanese.

L'obiettivo è garantire tempi di recupero più rapidi per i pazienti e un potenziamento delle prestazioni offerte sul territorio. Al taglio del nastro hanno preso parte il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore a Bilancio e Finanza Marco Alparone, gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare) Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile), il presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei deputati Marco Osnato e il Direttore Generale dell'Asst Rhodense Marco Bosio.

Il sistema è stato assegnato nell'ambito del progetto regionale promosso dalla Direzione Generale Welfare, con un investimento complessivo superiore ai 6 milioni di euro, con l'obiettivo di diffondere la chirurgia robotica in Lombardia.

Avviato ad aprile 2025, il piano prevede la distribuzione di 11 apparecchiature nelle Asst Ovest Milanese, Valle Olona, Fbf-Sacco, Rhodense, Melegnano e Martesana, Lodi, Lecco, Franciacorta (condiviso con Garda) e Spedali Civili di Brescia (3) e ulteriori assegnazioni previste entro l'anno per una copertura completa del territorio lombardo.

Dopo la formazione del personale presso l'hub di Asst Niguarda e l'installazione ad agosto 2025, l'attività è partita l'8 settembre con il primo intervento urologico (prostatectomia radicale), raggiungendo già 17 procedure ad oggi, tra cui prostatectomie, colecistectomie, interventi su patologie di parete e un'emicolectomia. “Regione - ha dichiarato Bertolaso - continua a investire in tecnologie all'avanguardia per elevare la qualità dell'assistenza e rendere i nostri ospedali sempre più competitivi”.