Milano, auto e moto si scontrano all’incrocio fra le vie Tolstoj e Vespri Siciliani: ferito centauro di 42 anni

Milano, 17 settembre 2025 – Un incrocio già finito in passato al centro delle polemiche per gli incidenti e per la velocità dei veicoli che lo attraversano è stato di nuovo scenario di un incidente stradale questa mattina. L’intersezione è quella fra via Tolstoj e via Vespri Siciliani, dove questa mattina un’auto e una moto si sono scontrate.

Compito dei "ghisa" ricostruire la dinamica dello schianto

L’arrivo dell’automedica

Incidente che si è rivelato devastante in particolare per la moto, che ha impattato contro la fiancata del veicolo. Pesanti le conseguenze per il centauro di 42 anni, scaraventato a terra. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. L’uomo in sella alla due ruote, con diversi traumi e lesioni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma non è in pericolo di vita.

Un'altra visuale dei rilievi effettuati

I rilievi

Alle pattuglie della Polizia locale che hanno raggiunto la zona dell’incidente, siamo nel quadrante sudovest di Milano, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e di capire chi non abbia rispettato la precedenza. Secondo i primi rilievi, l'auto proveniva da Lorenteggio in direzione Giambellino, ha svoltato a sinistra in via Vespri senza dare la precedenza alla moto che arrivava da via Tolstoj, in direzione opposta.

Quello fra le vie Tolstoj e Vespri Siciliani è uno degli incroci più trafficati e pericolosi

L’intersezione è regolata da un semaforo. La sua pericolosità, nonostante la presenza del semaforo, è stata tuttavia più volte denunciata dai residenti della zona. Che in passato hanno denunciato la velocità, ben oltre i limiti consentiti, di molti veicoli e moto che sfrecciano su via Tolstoj.