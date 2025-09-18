Colpo di scena in Centrale a Milano: borseggiatrice incastrata dal “metro-timing” perfetto

Milano – Un furto perfetto rovinato da un dettaglio: la presenza della polizia locale nel momento sbagliato. È successo sulla banchina gialla della M3, stazione Centrale, dove gli agenti hanno assistito a una scena degna di un film: una donna si avvicina a una passeggera in attesa, sale sul treno, le sfila il portafoglio con destrezza da prestigiatrice e scende immediatamente, credendo di aver messo a segno il colpo.

Peccato che i “suoi spettatori” fossero in divisa e con le manette a portata di mano. La donna, identificata come F.E.S.I. (iniziali), 29 anni originaria del Cile, ha scoperto troppo tardi che il suo “metro-timing” perfetto aveva un piccolo intoppo: gli occhi attenti dei poliziotti locali milanesi, che non si sono lasciati sfuggire i suoi movimenti sospetti.

La tecnica del “sali e scendi” è nota alle forze dell'ordine: approfittare della confusione delle ore di punta per derubare i passeggeri e sparire nel traffico metropolitano. Stavolta, però, la fuga è durata esattamente il tempo di un cambio di binario.

La vittima, rintracciata dagli agenti, si è vista restituire il portafoglio e ha prontamente sporto querela. Per la borseggiatrice, invece, il viaggio si è concluso in questura, con laccusa di furto aggravato.