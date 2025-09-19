Ha un infarto mentre guida in autostrada: 51enne salvato da due agenti di Polizia

Milano, 19 settembre 2025 – Ha potuto abbracciare e ringraziare i suoi “angeli custodi”. Momento speciale per un 51enne, salvato dall’intervento di due poliziotti, in servizio nel Milanese. Ma partiamo dall’inizio di questa storia (a lieto fine). Tutto è successo nei giorni scorsi lungo l’Autostrada A4 quando la Polizia di Stato ha soccorso un cittadino italiano di 51 anni che era stato colpito da un infarto mentre era alla guida della sua autovettura lungo la trafficata arteria stradale.

Il malore lungo la A4

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Milano, durante un posto di controllo hanno provvidenzialmente notato il veicolo fermo poco distante da loro e hanno capito subito che qualcosa non andava: l’uomo aveva accusato un improvviso malore. I poliziotti sono immediatamente intervenuti attivando i soccorsi.

L’intervento provvidenziale

Grazie al loro tempestivo intervento il 51enne è stato soccorso ed è riuscito a salvarsi. L’uomo – una volta ripresosi dal malore – ha ringraziato gli agenti. Alcuni giorni dopo l’infarto i poliziotti sono andati a trovarlo in ospedale, così il 51enne ha potuto esprimere di persona la sua gratitudine ed emozione.