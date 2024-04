Processo Alessandro Impagnatiello, nuova udienza per l’omicidio di Giulia Tramontano: in aula cinque testimoni dell’accusa

06:40

Il papà di Giulia: "Il tuo ricordo vivrà per sempre"

In vista dell’appuntamento in Tribunale, la famiglia di Giulia grida ancora una volta giustizia sui social, con messaggi, fotografie e video. Papà Franco ha postato in una storia Instagram la fotografia di sua figlia al tramonto accompagnata dalla musica di ‘Per sempre’, di Ligabue e dalla didascalia: “Con il sorriso e la bontà di animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo. Giulia, chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera”.