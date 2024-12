Rozzano, ucciso per le cuffie da 15 euro: “Tracce di dna sotto le unghie”. Manuel Mastrapasqua ha provato a difendersi

Milano - Saranno gli ultimi accertamenti genetici, in particolare quelli sul dna trovato sotto le unghie di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata al torace nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso a Rozzano, a definire i contorni del reato e delle aggravanti da contestare a Daniele Rezza, 19 anni, reo confesso del brutale omicidio.

L’esame è stato disposto dalla pm Letizia Mocciaro e l’esito sul dna, che ne determinerà la quantità sotto le unghie e quindi anche la forza con cui si è difeso Manuel nel momento in cui Rezza gli rubava le cuffie da 14,90 euro, contribuirà a raccontare meglio cosa è successo quella notte finita in tragedia in vista del giudizio immediato.

L’assassino, 19 anni e diversi precedenti, è in carcere con l’accusa di omicidio e di rapina del paio di cuffie wireless, fatti consumati mentre Mastrapasqua stava rientrando a casa dopo un turno notturno di lavoro in un supermercato. Le analisi genetiche che riguardano anche quelle cuffie e i vestiti di Rezza, hanno un termine di 60 giorni e sono l’ultimo passaggio dell’inchiesta. Poi la Procura potrà chiedere, entro sei mesi dall’esecuzione della misura cautelare, il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare.

Quanto si è difeso Manuel è importante anche per evitare che la difesa di Rezza possa cercare di puntare all’omicidio preterintenzionale o a una equivalenza delle aggravanti e delle attenuanti generiche, escamotage che gli consentirebbe di avere uno sconto di pena. Già nelle prime dichiarazioni rese, il 19enne cercava di minimizzare l’aggressione confinandola soltanto a un tentativo di furto finito in tragedia. “Quando ho visto il ragazzo volevo prendergli tutto, nel senso di soldi, cellulare, cose che potevo rivendere”, aveva detto Rezza davanti al gip Domenico Santoro, dopo il fermo disposto dalla pm Letizia Mocciaro, nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo. “Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto. Tutto quello che che riuscivo a prendere lo avrei semplicemente rivenduto”.

Anche sull’accoltellamento l’assassino ha detto di non essersi accorto di quello che stava facendo, dichiarazioni che potrebbero essere smentite da una difesa del giovane: “Non mi sono accorto che il coltello fosse sporco di sangue. Non pensavo di averlo ferito. L’ho buttato perché mi è venuto d’istinto”, aveva messo a verbale davanti al giudice. L’esame del dna si aggiungerà all’esito dell’esame autoptico a formare il fascicolo dell’omicidio Mastrapasqua. La relazione post autopsia parla di fendente all’emitorace destro, poco sotto l’ascella. Una coltellata che ha reciso di netto una vena tra cuore e polmone, provocando lo choc emorragico che ha portato alla morte di Manuel. Lo squarcio che si è rivelato fatale è ampio, circa una decina di centimetri e largo quattro. Mastrapasqua è stato soccorso da una pattuglia di militari e poi dai sanitari di Areu, ma la corsa all’ospedale Humanitas non è bastata a salvargli la vita.

Il padre dell’assassino, oltre ad aver gettato in un cassonetto le cuffie (“gli ho detto di buttarle”), lo aveva accompagnato alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, dove il figlio aveva preso un treno fino a Pavia, per poi raggiungere in autobus Alessandria, dove il ragazzo ha deciso poi di costituirsi. Le relazioni familiari strette ostacolano la contestazione del favoreggiamento.