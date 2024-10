Manuel, l’ultima chat con la fidanzata: “Ti voglio sposare… Amore tutto ok? Mi sto preoccupando”

Pregustavano una settimana “finalmente” insieme e parlavano anche di sposarsi Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano da Daniele Rezza con una coltellata, e la fidanzata Ginevra, nell'ultima loro chat su WhatsApp poco prima che il ragazzo venisse ammazzato mentre tornava da lavoro. "Tu sei la prima e l'ultima che riesce a farmi sentire come mi sento” le ha scritto Manuel , come si legge nella conversazione mostrata dal programma Pomeriggio Cinque.

Manuel Mastrapasqua e la fidanzata Ginevra in un momento di felicità. A sinistra, Daniele Rezza poco prima dell'omicidio

Il sogno del matrimonio

I due parlavano anche delle future nozze. “Ti voglio sposare. Sei già mio marito per me, quando sarà ci sposeremo ufficialmente, ma per me lo sei già. Ti amo alla follia, all'infinito. Sei un ragazzo meraviglioso e non potevo avere di meglio dalla vita» ha scritto lei, ricambiata anche dal fidanzato che faceva il cassiere al Carrefour di via Farini a Milano: “Avoglia se ti sposo”. Poi la rapina, l'omicidio e la preoccupazione di Ginevra per le mancate risposte di Manuel ai suoi messaggi: “Amore tutto ok? Mi sto preoccupando...”.

Una coltellata mortale

L'autopsia eseguita oggi ha confermato che Daniele Rezza la notte dell’11 ottobre ha colpito Manuel, mentre rincasava da lavoro, con una sola coltellata al torace, risultata fatale. Il fendente ha reciso una vena tra cuore e polmoni provocando una grave emorragia. Non è stato possibile stabilire con certezza se siano compatibili con una breve colluttazione nata dalla reazione del 31enne al tentativo di rapina – l’assassino ha confessato di volere rubare le cuffie da 15 euro indossate dalla vittima – o con la caduta a terra dopo la coltellata. Ora il corpo di Mastrapasqua, dopo il nulla osta della Procura, verrà restituito ai suoi famigliari per celebrare i funerali.