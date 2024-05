Chi è Vincenzo Novari, l’ex ad della Fondazione Milano-Cortina: i precedenti incarichi e il matrimonio con Daniela Ferolla

Milano, 21 maggio 2024 – Sono tre gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano in cui sono ipotizzati i reati di turbativa d'asta e corruzione nell'affidamento dei servizi digitali riguardo le Olimpiadi Milano – Cortina 2026.

Oltre l’ex manager Massimiliano Zuco e l'imprenditore Luca Tomassini, tra gli indagati si trova anche l’ex ad della Fondazione Milano-Cortina in via della Boscaiola, dove attualmente si trovano le Fiamme Gialle e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano per le perquisizioni.

Gli incarichi precedenti di Vincenzo Novari

Vincenzo Novari è stato amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina fino all’agosto 2022; già amministratore delegato di Omnitel, nelle telecomunicazioni Vincenzo Novari ha fondato nel 2000 Andala spa, di cui è stato amministratore delegato sin quando la società diventò 3 Italia e si fuse con Wind.

Consulente poi di CK Hutchinson e da ultimo per il gruppo dei videogiochi Commodore, il manager ha avuto incarichi importanti anche in L’Oreal e Saiwa.

La vita privata e il matrimonio con l’ex Miss Italia Daniela Ferolla

Il 65enne genovese ha un figlio di nome Giulio, nato da un precedente matrimonio. Appassionato degli animali e delle automobili, Vincenzo ama viaggiare, spesso per motivi professionali e fa coppia, ormai dall’ottobre 2004, con l’ex Miss Italia Daniela Ferolla. I due, dopo vent’anni di relazione, hanno deciso di sposarsi: la comunicazione era stata pubblicata sull’Albo Pretorio di Milano, dove Ferolla e Novari vivono da tempo, agli inizi di marzo del 2024 per la cerimonia che si terrà a Roma.