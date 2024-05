Interventi strategici per la montagna. Patto da 13,5 milioni

Un patto per lo sviluppo del territorio. Lo hanno stretto i governanti lombardi e gli amministratori della Valsassina per lo sviluppo delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio e Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina. Vale 13,5 milioni per realizzare interventi strategici. Ovvero: l’ammodernamento, attraverso la sostituzione dell’impianto, della funivia di Artavaggio; l’allargamento stradale a Barzio del collegamento tra l’abitato e il parcheggio della stazione di partenza della cabinovia di Bobbio; l’ammodernamento della cabinovia da Barzio ai piani di Bobbio; l’adeguamento e messa in sicurezza di una pista da sci; la nuova seggiovia a servizio della pista stessa. Il costo complessivo ammonta a 36,5 milioni: 20 li mettono i gestori della società I.T.B. (Imprese turistiche barziesi), mentre altri 3 milioni sono a carico dei comuni di Barzio e di Moggio. "Le risorse per il rilancio turistico e infrastrutturale della Valsassina e del lago, grazie ai patti territoriali, lasceranno un segno tangibile ai territori in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026", commenta Mauro Piazza (foto), il sottosegretario regionale con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale. D.D.S.