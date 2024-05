Milano – Cortina, perquisizioni in corso negli uffici della Fondazione: indagati l’ex ad Vincenzo Novari e altri due In corso un’operazione delle Fiamme Gialle in via della Boscaiola per l’ipotesi di sospetta corruzione e turbativa. Al centro delle ispezioni anche una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali e Deloitte, subentrata alla società umbra