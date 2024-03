Daniela Ferolla, matrimonio per l’ex Miss Italia: l’amore con il futuro marito Vincenzo Novari e il legame con Milano

Milano, 2 marzo 2024 – Daniela Ferolla si sposa. L’ex Miss Italia convolerà a nozze con il suo compagno, Vincenzo Novari, dopo 20 anni d’amore. La coppia vive a Milano, città alla quale la presentatrice tv è molto legata pur essendo originaria della Lucania e dove sono apparse le pubblicazioni di matrimonio sull’Albo Pretorio del Comune, ma ha scelto di sposarsi a Roma.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari

Daniela Ferolla nasce il 7 maggio 1984 a Vallo della Lucania, un paese in provincia di Salerno. Ha tre sorelle alle quali è molto legata, Giusy, Gabriella e Miriam. Fin da giovanissima partecipa a vari concorsi di bellezza e nel 2011, all’età di 17 anni, si aggiudica l’ambito titolo di Miss Italia. In seguito, inizia a lavorare più assiduamente come modella tra servizi fotografici e pubblicità

Mentre percorre la carriera da modella, Daniela non smette di studiare. Si diploma al liceo scientifico e poi si iscrive all’Università Cattolica di Milano dove sceglie la facoltà di Scienze della comunicazione e si laurea.

Dopo la laurea Daniela Ferolla ritorna a dedicarsi alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e nel 2005 debutta come conduttrice televisiva grazie al programma per ragazzi ‘Music & Movies’. Nel 2006 recita in alcune serie televisive come ‘Orgoglio’ e ‘Don Matteo’. Dal 2010 presenta una serie di trasmissioni che trattano di vari aspetti dell’industria della moda come ‘Dentro la moda’, ‘Cool Tour Moda’ e ‘Milano Fashion Show’. Lavora poi come inviata per diversi programmi importanti della Rai come ‘Unomattina Estate’ e ‘La vita in diretta’ mentre nel 2014 approda come conduttrice a ‘Linea verde’. Nel 2015 affianca Massimo Giletti co-conducendo ‘Una voce per Padre Pio’ mentre nel 2018 presenta il ‘Festival di Castrocaro’ insieme a Massimiliano Ossini. A partire dal 2019 è alla guida di ‘Linea verde Life’, ruolo che abbandona nel 2023. Oggi è nuovamente a ‘Unomattina’, programma nel quale non lavora più come inviata ma veste i panni della padrona di casa, insieme a Massimiliano Ossini.

Daniela Ferolla si è trasferita a Milano perché si è iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore e sempre qui ha iniziato la sua carriera in tv. Ma l’amore per il capoluogo lombardo è nato molto tempo prima, quando era un’adolescente. Probabilmente grazie a un colpo di fulmine avvenuto durante una gita scolastica in terza liceo scientifico, scuola che frequentava a Ceraso, in provincia di Salerno. “Trascorremmo una giornata meravigliosa, c’era un bellissimo cielo e Milano sembrava risplendere. Andammo al Castello, al Duomo, a Brera e con la mia compagna di banco dicemmo: ‘Questa sarà la nostra città’”, raccontò l’ex modella in un’intervista a Il Giorno nel 2016. E così è stato.

Daniela Ferolla in piazza Duomo (Foto Instagram)

Ferolla apprezzò da subito molti aspetti di Milano: “Una città piena di bei quartieri con caratteristiche precise, palazzi d’epoca che non si dimenticano, negozi unici e originali. E poi i milanesi che trasmettono quel senso di rispetto per il luogo dove vivono, per l’ordine, la pulizia, la voglia di creare il bello. Soprattutto negli ultimi anni, con la nascita di tante nuove zone con grattacieli e strade che prima non c’erano. E poi qui ci sono spazi estesi, non solo singole vie, dove si respira arte, per esempio tutta l’area di via Tortona. Una caratteristica che avvicina Milano alla grandi metropoli d’Europa. Questa città ha accolto anche tante persone che vengono dal Sud Italia come me e che hanno voglia di crescere”.

Sempre nell’intervista, la presentatrice tv aveva raccontato che la sua via preferita era “via Cascina Bellaria, che dà direttamente sul Parco di Trenno. Siamo a San Siro, una zona unica che non sembra neanche Milano. È il mio cosiddetto “Bosco in città”, un progetto bellissimo che condivido appieno e che mi ricorda la mia infanzia”. Oggi, dal suo profilo Instagram, rivela che il suo “posto del cuore” è Bam, la Biblioteca degli Alberi. Daniela ama tantissimo la natura, le aree verdi e i parchi della città in cui vive, dove ci si rifugia spesso per una passeggiata o un giro in bici.

Daniela Ferolla, il mio posto del cuore (Foto Instagram)

Il futuro marito di Daniela Ferolla è Francesco Novari,un manager che ha avuto incarichi importanti in L’Oreal e Saiwa ed è stato amministratore delegato della Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026 fino all’agosto 2022. Nato a Genova, ha 65 anni e un figlio di nome Giulio, nato da una precedente relazione. Appassionato degli animali e delle automobili, Vincenzo ama viaggiare, spesso per motivi professionali. Daniela e Francesco, in coppia nella vita dall’ottobre 2004, dopo vent’anni di relazione hanno deciso di sposarsi.