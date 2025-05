Nuovo recupero ex industriale in via Boccaccio

Palazzine residenziali al posto di capannoni industriali, dismessi da tempo. Succede in via Boccaccio, dove un secondo intervento ha preso il via in questi giorni. Il progetto, su iniziativa di Mirò Immobiliare, prevede la riqualificazione completa della struttura che è vuota da anni, dove si producevano essenze. Con la riconversione sarà realizzata una palazzina con 12 appartamenti tra bilocali e trilocali. "Grande attenzione è stata dedicata alla sostenibilità: il complesso raggiungerà la classe energetica A, assicurando risparmio e qualità abitativa", spiega Elite Immobiliare, proprietaria dell’area.

"Si tratta di un intervento di recupero di un ex edificio produttivo in residenziale reso possibile grazie al nuovo Pgt attraverso un permesso di costruire dato dallo sportello unico delle attività produttive - sottolinea l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Ora è iniziata la demolizione del vecchio edificio che sarà sostituito dal nuovo condominio Élite. L’intervento si integra e allinea perfettamente con gli immobili già esistenti". A pochi passi di distanza, la cooperativa UniAbita ha invece concluso il progetto "Boccaccio 164", nato sempre dalla riconversione di un capannone industriale dismesso. Servizi condominiali green (tre corti interne con aree verdi attrezzate, spazio fitness, area gioco per i bimbi e deposito biciclette) e alloggi quasi tutti già sold out, acquistati su carta. Anche in piazza Oldrini è ormai pronto l’ex Inps, diventato un maxi condominio. "Uffici abbandonati da più di cinque anni sono stati riconvertiti in moderno residenziale che riqualifica l’ambiente circostante".

La.La.