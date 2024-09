Seconda evasione in poche ore al carcere Beccaria, fuggito un terzo detenuto. Gli agenti: “Siamo allo sfascio”

A poche ore dall’evasione di due fratelli di 16 e 17 anni dal carcere minorile Beccaria di Milano un terzo detenuto è evaso intorno alle 21. A comunicarlo è il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa: “Siamo allo sfascio più totale dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anziché cercare capri espiatori, indichino soluzioni concrete, se ce l'hanno”, ha dichiarato il segretario Gennarino De Fazio.

Al momento non è chiare come il terzo minore sia scappato dall’istituto penale, ma le forze dell’ordine lo stanno cercando. La situazione al Beccaria è cronicamente in emergenza: in quattro mesi si sono verificate sei evasioni e cinque rivolte, alcune piuttosto violente.

Il dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha effettuato un’ispezione e individuato diverse criticità e “interventi infrastrutturali da svolgersi con la massima urgenza”.