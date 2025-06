Funerale Arnaldo Pomodoro: “Maestro straordinario, con la sua arte ha fatto moltissimo per Milano e il mondo. La città pronta a ricordarlo”

Milano, 26 giugno 2025 – Chiesa gremita a Milano per l’ultimo saluto al maestro Arnaldo Pomodoro, mancato a Milano lo scorso 22 giugno, alla vigilia dei 99 anni. Commozione alla chiesa di San Fedele, non distante da tre delle sculture di Pomodoro che puntellano Milano: il disco di piazza Meda, la sfera del cortile delle Gallerie d'Italia e quella ospitata al museo del Novecento -. “Ho parlato con i familiari dando da subito la disponibilità a fare un ricordo quando sarà tempo e se se la sentiranno. Milano ricorderà Pomodoro, lo faremo nei luoghi che la famiglia vorrà e che la città metterà a disposizione. E' vero che per legge devono passare dieci anni dalla morte, ma il maestro non verrà dimenticato dalla città". ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, a margine dei funerali.

Al funerale presenti tra gli altri il gallerista Gio Marconi, la giurista Livia Pomodoro, il direttore cultura del Comune Domenico Piraina , la storica dell'arte Angela Vettese , Massimo Vitta Zelman ex proprietario di Skira e l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi. Arnaldo Pomodoro "è un uomo che con sua arte ha fatto moltissimo per la città e per il mondo, un uomo che ha parlato con le sue opere" ha detto l'assessore prima dell'inizio della cerimonia. Una semplice bara di legno chiaro, con un mazzo di calle bianche, accolta nel silenzio della piazza. E alla fine un applauso, attendendo in piedi il passaggio del feretro diretto verso l'uscita, sulle note solenni del coro. Così Milano ha dato il suo ultimo saluto allo scultore, che in città ha trascorso tutta la sua vita.

Teresa Marina Pomodoro (sorella dello scultore), con l'assessore Sacchi

"Arnaldo è uscito dal labirinto della vita, ha trovato l'uscita e oggi qui è il nostro ultimo saluto. A poche ore dal suo compleanno lui rinasceva in cielo. Un secolo è passato dalla sua nascita e di nulla sembra essere cambiato", ha detto don Alberto Lolli, rettore del collegio Borromeo di Pavia dove Pomodoro ha lavorato, richiamando le guerre di allora e di oggi.

Italian sculptor Arnaldo Pomodoro poses for photographers during the opening of the exhibition ''The invisible reveals: when technology meets art'' in Milan, Italy, 01 October 2015. The exhibition, held as part of the Expo schedule in the city, runs from 01 to 07 October 2015 at the Leonardo da Vinci National Museum of Science and Technology in Milan. ANSA/ DANIEL DAL ZENNARO

"Questo dolore gravava sul cuore generoso e riservato di Arnaldo. Poi c'era il suo dolore personale, prima fra tutto quello di dover crescere troppo in fretta, quell'infanzia strappata lasciandogli la responsabilità di fare da padre alla sua famiglia". Ma "i suoi occhi erano sempre pieni di curiosità, fino all'ultimo, come quelli di un bambino che non l'ha mai lasciato. Arnaldo ha alzato lo sguardo, ha sollevato il velo, e ci ha mostrato un oltre inimmaginabile che ha voluto condividere con tutti. Non si è piegato sul dolore del suo secolo di male ma ha scelto di alzare lo sguardo e sperare. Ha fatto ciò che Dio fa, sollevare il velo. E ha riempito tutto il mondo con la sua arte. E di immenso senso della vita".

Funerale di Arnaldo Pomodoro in piazza San Fedele, Milano 26 Giugno 2025 ANSA/MATTEO CORNER

"Ci lascia una figura straordinaria per l'Italia, il mondo della cultura globale e Milano - lo ha ricordato Sacchi -. Una figura che ha avuto la grande capacità, il merito e l'intelligenza di creare opere che rimangono nella storia dell'arte del nostro paese ma anche guardare alle nuove generazioni e alle ibridazioni linguaggi d'arte, creando una fondazione che è diventata un centro vitale e geniale di arte e cultura. Questo porta tutti noi a pensare quanto ci mancherà il maestro Pomodoro".

Milano 29112016 ARNALDO POMODORO alla inaugurazione della sua mostra qui accanto al Gruppo di PIETRARUBBIA foto Salmoirago

Al termine della funzione, è stato letto il messaggio inviato dal presidente Sergio Mattarella alla famiglia: "La scomparsa di Arnaldo Pomodoro, artista poliedrico e geniale, lascia un grande vuoto nel mondo dell'arte. Le sue imponenti opere esposte nei museo di tutto il mondo hanno lasciato un segno indelebile nella storia contemporanea dell'arte. Ai suoi familiari e ai suoi allievi esprimo il cordoglio della Repubblica". "Bisogna che ci ricordiamo che gli artisti come tutti gli uomini che hanno visione di futuro vivono attraverso le loro opere - le parole di Livia Pomodoro, a margine delle esequie -. Mi mancheranno le chiacchierate, il potersi confrontare sul futuro di un'umanità sofferente. Milano abbia memoria, c’è il rischio di perderla. Forse bisogna trovare qualcosa che possa far sentire a tutti il bisogno di stare insieme, per diventare una comunità armoniosa, unita e solidale".