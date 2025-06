Forte odore di gas nella zona della Martesana: vigili del fuoco e tecnici in azione

Milano, 10 giugno 2025 – Allarme nell’hinterland di Milano, in particolare nella zona della Martesana. Dalle 7.30 di stamane i vigili del fuoco stanno operando nei comuni di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate e Malatesta per la segnalazione di un forte odore di gas sprigionatosi nell'aria.

Sul posto quattro mezzi e il nucleo NBCR. Insieme alle Aziende distributrici del gas sul territorio, si sta cercando di capire l'origine della perdita.

Si escluderebbe, stando ai primi rilievi, la perdita di metano. Potrebbe trattarsi di una fuoriuscita di mercaptano, un odorizzante noto per l'odore sgradevole ed usato spesso come odorizzante per gas naturale e GPL. Del caso sono stati avvisati Prefettura ed Arpa.