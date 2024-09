Altra evasione al Beccaria, in fuga due fratelli: avevano innescato rivolte, uno era già scappato a giugno

Milano – Due detenuti stranieri, fratelli, sono evasi dal carcere minorile Beccaria. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. I due giovani detenuti, entrambi nati a Como da genitori di nazionalità marocchina, hanno 16 e 17 anni. Uno dei due A.F., il sedicenne, era già riuscito a fuggire nello scorso giugno. Era stato rintracciato alla stazione di Garbagnate Milanese, su un treno diretto a Cadorna. Il sedicenne entrato all’istituto minorile per scontare una condanna definitiva a un anno e 5 mesi per rapina in una sala slot di Mozzate (Como).

Beccaria senza pace

Quella del carcere minorile milanese è stata un’estate difficile: quattro rivolte e quattro evasioni-lampo in quattro mesi. Senza contare i disordini della notte di sabato 31 agosto e i quattro baby detenuti che avrebbero tentato la fuga, tre rimasti irreperibili per ore finché non sono stati trovati, forse sui tetti.

Greco (Sappe): incredibile e sconcertante

"Quel che è avvenuto è davvero incredibile e sconcertante", spiega Alfonso Greco, segretario lombardo del SAPPE. "I due evasi erano nel gruppo avanzato e sono gli stessi che si sono resi promotori delle rivolte scorse e mai trasferiti nonostante i comportamenti pregressi. Tra l'altro, uno dei fratelli è la terza volta che tenta di evadere. Cos'altro serve per capire che le carceri per minori non sono collegi dove stanno ragazzini indisciplinati ma vere e proprie galere che detengono delinquenti e criminali, ancorché qualche minorenne? Sono mesi che il SAPPE chiede di prendere posizione a livello ministeriale a tutela di chi in carcere lavora in prima linea, ossia le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria". Per il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, "da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall'universo penitenziario minorile".

De Fazio (Uilpa): pressapochismo politico e amministrativo

"Non c'è pace evidentemente nelle carceri del Paese, che si guardi al circuito per minori, in cui permangono detenuti fino al 25esimo anno d'età, o a quello per adulti – ha sottolineato Gennarino De Fazio segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria -. E quanto accade, ovviamente, non è frutto del caso, ma ha responsabilità precise da ricercarsi nel pressapochismo politico e amministrativo che imperversa ormai da troppi anni”.

"I due evasi sono già ricercati dalla Polizia penitenziaria e dalle altre forze dell'ordine ed è del tutto probabile che, nel giro di poche ore o al massimo qualche giorno, vengano ripresi o, addirittura, si riconsegnino - ha proseguito -. Ma ciò non cancellerà le falle del sistema che, per esempio, tiene 18enni negli adulti a bruciare vivi e 25enni nei minori con i 14enni. Un paradosso incomprensibile”.