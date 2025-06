Fuga, inseguimento in contromano e due arresti: notte da far west tra le vie di Milano

Milano, 26 giugno 2025 – Non si sono fermati all'alt dando vita ad un inseguimento folle per le vie di Milano, fino a quando non sono stati bloccati e arrestati. È accaduto nel pomeriggio di ieri. Una pattuglia della polizia locale di Milano ha notato il veicolo, con 4 persone a bordo, in piazzale Lagosta e ha deciso di effettuare un controllo.

L’auto, però, non si è fermata all’alt ed è fuggita a grande velocità verso viale Zara, in contromano. Inseguiti dagli agenti, i quattro sono stati bloccati in viale Lunigiana. Il conducente e uno degli occupanti della vettura sono stati immobilizzati, gli altri due sono riusciti a scappare a piedi.

Nell’auto, gli agenti della polizia locale hanno trovato anche una piccola quantità di hashish. I due uomini bloccati, un 37enne ed un 30enne, con numerosi precedenti per rapina e reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per resistenza. Il veicolo è stato sequestrato ai fini di confisca in quanto utilizzato per commettere reato non del codice della strada.