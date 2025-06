Scontro tra auto davanti al McDonald’s: due feriti e provinciale 234 paralizzata

San Colombano al Lambro (Milano), 26 giugno 2025 - Schianto tra due auto proprio davanti al nuovo McDonald’s di San Colombano al Lambro. uno dei due mezzi coinvolti nell’incidente si è ribalto con le quattro ruote al cielo.

Spaventoso il rumore a seguito dell’impatto, che ha attirato sulla provinciale Mantovana 234 imolti dei clienti presenti all’interno del fast-food. Sono ancora da chiarire le cause dello schianto che ha coinvolto una Mercedes station wagon, con a bordo una donna, uscita dall’abitacolo da sola e una Fiat 500X, con il conducente rimasto all’interno, incastrato dalle macerie fino all’arrivo dei soccorritori.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno dovuto forzare una portiera per liberare l’uomo e affidarlo alle cure del 118. L’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha fatto intervenire due automediche, un’ambulanza della Croce azzurra e una della Croce bianca.

Nessun dei due automobilisti, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell’ordine, sembra che la Mercedes provenisse da Chignolo Po verso Codogno e l’altra fosse in svolta.

Restano da capire le eventuali responsabilità. Per consentire i soccorsi, comunque, la strada è rimasta completamente chiusa. Sarà riaperta appena possibile. Questo ha generato caos e incolonnamenti, poco lontano dall’incrocio che porta verso Lodi.