Fedez, ironia su Instagram dopo la sentenza di Muschio Selvaggio. E chiede aiuto ai follower

Milano, 27 febbraio 2024 – Continuano le giornate difficili per Fedez, ma lui non molla. Dopo le voci – sempre più insistenti – di una presunta crisi con sua moglie Chiara Ferragni, forse scatenata (o aggravata) dalla vicenda del pandoro gate, oggi il tribunale di Milano ha preso una decisione importante sulle quote del cantante milanese nel podcast ‘Muschio Selvaggio’. Fedez ha subito voluto replicare tramite una storia su Instagram, spiegando la sua posizione. Ma poco dopo, eccolo riapparire ai suoi follower mentre prova a prendere questo periodo così complicato con un po’ più di filosofia.

Fedez e Luis Sal

Stando a una nota dell’ufficio stampa di Luis Sal (cofondatore del podcast, oltre che coautore e co-conduttore), la giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società dello youtuber. Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast”.

Immediata la replica del rapper che tra le Instagram Stories ha sottolineato: “Il tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un costone gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio selvaggio s.r.l e non nell’interesse di Luis Sal!”. E ha aggiunto: “Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

La sentenza si rifà a una clausola chiamata della ‘roulette russa’ che Fedez e Luis Sal avevano inserito nello statuto di ‘Muschio Selvaggio’. Si tratta, ha spiegato l’agenzia di stampa Ansa, di una particolare clausola che “prevede che, in caso di stallo della società (in particolare nelle società al 50/50), uno dei due soci ha facoltà di fare un'offerta per comprare le quote dell'altro socio. Qualora però quest'ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le quote. Il meccanismo è volutamente creato per impedire trattative inique”.

Poco dopo aver postato la sua spiegazione sulla situazione di ‘Muschio Selvaggio’, Fedez si è ripreso con il cellulare in auto e ha chiesto aiuto ai suoi follower di Instagram. “Comunque ragazzi, se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani della fortuna, potete scrivermi in DM? Grazie”, ha detto il cantante, mentre con un sorriso ironico ha aggiunto: “Mi servono per un amico”, riferendosi chiaramente a lui stesso che in questo periodo sembra gliene stiano capitando davvero di tutti i colori.

Nella storia successiva, Fedez ha citato uno spot pubblicitario che vedeva protagonista Rosanna Fratello, in cui si parlava dei talismani. Sarà “il mio prossimo ADV”, ha scritto il rapper a corredo del contenuto che parlava della (presunta) efficacia dei portafortuna. Insomma, ce la mette tutta per non mollare e stavolta lo fa con un pizzico di ironia.