Morto Marco Curcio: a maggio avrebbe compiuto 40 anni

Una vacanza finita in tragedia. Tra le due vittime dell’incidente stradale avvenuto in Kenya lunedì c’è anche Marco Curcio, milanese di 39 anni che si trovava con altri turisti a bordo del pulmino finito fuori strada a Diani, a sud di Mombasa. Stando a quanto risulta al Giorno, l’uomo era residente in zona San Siro e avrebbe compiuto 40 anni tra due mesi esatti. Si trovava in Kenya in vacanza, in uno dei resort più esclusivi della località turistica di Diani Beach, famosa per le sue spiagge bianche, il mare cristallino e la vegetazione rigogliosa, a mezz’ora di distanza dalla città costiera di Mombasa. Oltre a Marco Curcio, che è deceduto sul colpo, ha perso la vita un’altra italiana: Karen Demozzi, cinquantaduenne, imprenditrice di Albiano, in Trentino, madre di un ragazzo di 23 anni e di una ragazza di 19. La donna era in gravissime condizioni quando è stata soccorsa ed è morta poco dopo in ospedale. Ricoverata

Migliorano invece le condizioni dei tre turisti rimasti feriti, anche loro passeggeri, connazionali. L’altra persona che era a bordo è una ragazza minorenne, figlia di uno dei feriti. Per lei, che non ha riportato grossi traumi, è previsto il rimpatrio, mentre per gli altri si ipotizza almeno un’altra settimana di ricovero. Quanto al rimpatrio delle due salme, apprendiamo che avverrà probabilmente nei prossimi giorni, con l’ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario di Mombasa che seguono la situazione.

In base a una prima ricostruzione, il pulmino sul quale viaggiavano i sei turisti sarebbe uscito fuori strada a causa del tentativo di sorpasso di un camion che nel rientrare nella sua corsia lo avrebbe spinto, facendolo ribaltare. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il ministero degli Esteri, con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, lunedì si sono presentati sul luogo dell’incidente e si sono attivati con le autorità locali per chiarire la dinamica che è ancora in fase di accertamento.

La tragedia che arriva a poco più di un anno di distanza dal precedente schianto – era il 22 dicembre del 2023 – durante il quale perse la vita Antonella Bigliotto, milanese di 79 anni che era in Kenya insieme al marito. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità e il Global Road Safety Facility, il Kenya ha un tasso di mortalità per incidenti stradali di circa 28 morti ogni 100mila abitanti, uno dei più alti in Africa subsahariana. La National Transport and Safety Authority (Ntsa) stima che ogni anno circa 3.000-4.000 persone muoiano sulle strade keniane, con decine di migliaia di feriti.

