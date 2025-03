Kenya, incidente mortale. Un milanese tra le vittime

Il viaggio su un minivan per turisti, in Kenya. Lo schianto improvviso. Un incidente stradale che ha spezzato la vita di due italiani: Marco Curcio, trentanovenne di Milano, e Karen De Mozzi, di 52 anni, di Albiano (Trento). Stando a quanto appreso, l’uomo è deceduto sul colpo mentre la donna è morta poco dopo in ospedale. Altri quattro connazionali sono stati ricoverati. Il gruppo stava trascorrendo le vacanze in uno dei resort più esclusivi della località turistica keniana di Diani Beach, con spiagge bianche, mare cristallino e vegetazione rigogliosa, a mezz’ora da Mombasa. In base a una prima ricostruzione, il pulmino sul quale viaggiavano i sei turisti sarebbe uscito fuori strada a causa del tentativo di sorpasso di un camion che nel rientrare nella sua corsia lo avrebbe spinto, facendolo ribaltare. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Il ministero degli Esteri, con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, ieri sera erano sul luogo dell’incidente. L’Ambasciata d’Italia si è attivata con le autorità locali per chiarire l’accaduto.

Una doppia tragedia che arriva a poco più di un anno di distanza dal precedente schianto durante il quale perse la vita Antonella Bigliotto, milanese di 79 anni che era in Kenya insieme al marito. I due erano appena arrivati in Africa, il 22 dicembre del 2023. Dopo essere atterrati a Mombasa erano saliti sul transfer che dall’aeroporto li avrebbe portati a Malindi. All’improvviso, nei pressi di Kilifi, il tamponamento con un camion. La donna non aveva retto al contraccolpo mentre il marito Alfredo Vismara, di 75 anni, campione e maestro di Judo che da anni si dà da fare in Kenya per aiutare i giovanissimi grazie allo sport, se l’era cavata con qualche contusione. Raccontò che "mia moglie era seduta sul sedile posteriore e stava dormendo. Forse l’autista era distratto, a un certo punto siamo finiti contro un camion che aveva frenato davanti a noi". Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità e il Global Road Safety Facility, il Kenya ha un tasso di mortalità per incidenti stradali di circa 28 morti ogni 100mila abitanti, uno dei più alti in Africa subsahariana. La National Transport and Safety Authority (Ntsa) stima che ogni anno circa 3.000-4.000 persone muoiano sulle strade keniane, con decine di migliaia di feriti.