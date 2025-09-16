Mille cernuschesi per la “Zac Run”: "È qui con noi"

Un “esercito“ di mille cernuschesi ha infilato le scarpe da ginnastica per partecipare alla Zac Run, la marcia di tre chilometri a spasso per la città ricordando il sindaco Ermanno Zacchetti, scomparso nel luglio dell’anno scorso a soli 52 anni, dopo un tumore. Un momento atteso da tanta gente, rinviato a marzo, quando avrebbe dovuto aprire ufficialmente l’anno da Città europea dello Sport inclusivo e del Volontariato. L’amministrazione ha scelto di riprovaci durante la festa dello sport, e domenica, l’iniziativa è stata un successo. Alla partenza, anche Matteo Zacchetti, il figlio ventenne del primo cittadino. Fu proprio suo padre a lanciare il progetto di Cernusco testimonial dello sport senza barriere, unica città italiana a fregiarsi del titolo nel 2025. Un cammino che la Commissione Aces Europe ha trasformato in realtà. Si è concretizzato tutto in un programma importante che spazia in ambiti diversi per avvicinare alla causa quanta più gente possibile.

E non poteva certo mancare l’omaggio al suo ideatore. Zacchetti è stato a lungo assessore allo Sport e a quella delega ha sempre tenuto molto. "È qui con noi", hanno ripetuto gli amministratori prima di mettersi in marcia. Il trauma del distacco e il dolore per quella malattia che se l’è portato via troppo presto, hanno scavato un solco profondo nella città che non vuole dimenticarlo. E per sentirselo ancora più vicino, ha scelto di camminare, come amava fare anche lui. Il Comune gli ha anche dedicato il centro sportivo di via Buonarroti, dallo scorso marzo porta il suo nome. Un modo per fissare per sempre il suo ricordo nella mente e nel cuore di tutti. "Lo sport come Ermanno lo concepiva è soprattutto canale per essere comunità e per crescere insieme – dice la sindaca Paola Colombo –. Lui e lo sport erano davvero un binomio inscindibile. Ha portato la città e l’associazionismo locale ad aprirsi a livello internazionale".

Barbara Calderola