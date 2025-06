Milano Ristorazione, 83mila pasti “Frutta a metà mattina“ si allarga

Partiamo dai numeri. Ottantatremila pasti giornalieri nelle scuole di Milano. Il programma “Frutta a metà mattina“ che quest’anno ha coinvolto 86 istituti e 880 classi, raggiungendo 17.991 bambini. Il dialogo e il coinvolgimento con famiglie e scuole che, durante l’anno, ha prodotto 12 incontri con le Commissioni Mensa delle scuole di ogni ordine e grado e ha visto la partecipazione di circa 200 commissari. Il ciclo di appuntamenti “Dall’orto alla tavola” dedicato alle famiglie, che ha coinvolto 108 genitori e 134 bambini di 50 scuole in tutta la città. L’iniziativa “Tutti a tavola: mangiando si impara”, inserita nel progetto europeo School Food 4 Change-Horizon 2020, con oltre mille bambini e 100 insegnanti dei servizi all’infanzia e delle scuole primarie in attività formative per il personale educativo e scolastico, visite ai Centri Cucina, uscite in Cascina e creazione di orti didattici e webinar per famiglie.

Milano Ristorazione, la società controllata dal Comune che gestisce le mense scolastiche, conclude l’anno scolastico 2024/2025 con "un bilancio positivo", si legge in una nota di Palazzo Marino.

"Milano Ristorazione è un attore fondamentale nel sistema alimentare cittadino: la nostra città ha investito molto nella refezione scolastica perché vogliamo che ogni bambino e ogni bambina possano avere almeno un pasto sano e completo nel corso della giornata. Ed è un attore fondamentale nelle esperienze di educazione alimentare che promuoviamo nelle scuole milanesi", sottolinea la vicesindaco e assessora all’Istruzione con delega alla Food Policy e Agricoltura Anna Scavuzzo. Anche l’offerta alimentare è stata arricchita con menu speciali che celebrano la tradizione gastronomica locale e promuovono pratiche sostenibili e inclusive. Il panettoncino natalizio, il menu per la Green Food Week, quello per la Settimana della Celiachia e il Pan de Mej, dolce tipico lombardo, sono solo alcune delle proposte che hanno contribuito a sensibilizzare i più piccoli sulle tradizioni locali e sull’importanza di scelte alimentari rispettose dell’ambiente.

"Il nostro obiettivo è offrire pasti di qualità, ma anche educare i bambini a scelte alimentari responsabili e consapevoli – spiega Davide Vincenzo Dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione –. Ogni giorno ci impegniamo per sensibilizzare i più giovani sull’alimentazione sana, sulla lotta agli sprechi e sulla sostenibilità".