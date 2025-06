Ruba il trolley al passeggero di un pullman: bloccato subito dagli agenti in borghese

Era vicino alla fermata dei pullman diretti a Malpensa dalla stazione Centrale, aspettando il “momento buono“ per entrare in azione. Non immaginava certo di essere controllato a distanza dalla polizia, che, non appena lo ha visto allontanarsi con un trolley, lo ha bloccato. Quella valigia non era sua: l’aveva appena rubata. Così per l’uomo, un algerino di 49 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale, è scattato l’arresto per furto aggravato.

A notarlo sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, che in abiti civili erano impegnati in attività mirate al contrasto dei reati predatori in ambito ferroviario. I poliziotti, che hanno l’uomo allontanarsi frettolosamente portando al seguito un trolley, lo hanno subito bloccato e controllato, scoprendo che il bagaglio che stava trasportando apparteneva a uno dei passeggeri del bus, il quale l’aveva poco prima riposto nel vano bagagli.

Quindi il quarantanovenne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di udienza con rito direttissimo.