Milano-Parigi in treno AV, Frecciarossa o Tgv? Durata, orari, prezzi: qual è il servizio migliore

Milano, 27 marzo 2025 – Milano-Parigi in treno? Oui, s’il vous plait. La città-motore dell’economia italiana e la capitale francese fra pochi giorni saranno molto più vicine. Stanno per fare il loro debutto, infatti, ben due servizi che collegheranno direttamente le città, permettendo tempi di viaggio più rapidi ed evitando ai passeggeri i cambi di convoglio, da sempre fonte di ansia per le coincidenze. Un’occasione per i turisti, così come per donne e uomini d'affari.

Si tratta, in realtà, di due ritorni. I collegamenti – gestito l’uno da Trenitalia, l’altro dalla “cugina” Sncf – erano finiti in un cassetto nell’agosto del 2023, successivamente alla frana abbattutasi sulla valle della Maurienne, tra l’Italia e il dipartimento francese delle Hautes-Alpes.

Un Frecciarossa 1000 lanciato sui binari: può raggiungere i 400 chilometri orari di velocità

Quello smottamento portò all’interruzione della linea fra Saint Michel Valloire e Modane, cui seguì lo stop al servizio fra Milano e Parigi. L’interruzione, sulle prime, sembrava potesse avere durata limitata nel tempo. Lavori e questioni di logistica, invece, hanno prolungato lo stop. Fino a oggi, appunto.

La ripartenza è alle porte. La tratta transalpina riprenderà lunedì 31 marzo, quella di competenza di Trenitalia il giorno dopo, martedì 1° aprile. Vediamo un confronto fra le due offerte.

Entrambi i servizi verranno svolti a bordo di treni ultra-moderni, su linee in gran parte dell’alta velocità. Normale, quindi, che il tempo del viaggio a bordo dell’uno e dell’altro convoglio sia simile.

Il percorso con Trenitalia durerà 6 ore e 57 minuti (treno della mattina) o 6 ore e 44 minuti (treno della sera), mentre il percorso a bordo dei Tgv avrà una durata variabile, dalle 7 ore e 36 minuti alle 7 ore e 4 minuti.

Lo skyline di Milano attende turisti e manager da Parigi

I collegamenti quotidiani targati Trenitalia saranno quattro (due Milano-Parigi e due Parigi-Milano), quelli di Sncf saranno sei.

I Frecciarossa del servizio di Trenitalia partiranno da Milano alle 6.25 (arrivo a Parigi alle 13.22) e alle 15.53 (arrivo a Parigi alle 22.37).

I tgv Inoui di Sncf partiranno da Milano alle 6 (arrivo alla Gare de Lyon alle 13.27), alle 12.10 (arrivo alla Gare de Lyon alle 19.14) e alle 16.10 (arrivo alla Gare de Lyon alle 23.46).

Un Tgv Inoui attivo sulla linea Parigi-Bordeaux

Il Frecciarossa effettuerà le seguenti fermate intermedie: Torino, Oulx, Modane, Saint Jean de Maurienne, Chambery e Lione. Il Tgv, invece, si fermerà a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne e Chambéry.

I convoglio di Trenitalia partiranno dalla Stazione Centrale, quelli di Sncf sul Tgv da Milano Porta Garibaldi. Entrambi i treni arriveranno alla Gare de Lyon, la stazione di Parigi dedicata all’alta velocità.

Una veduta di Parigi con la Tour Eiffel (Ansa)

Ed eccoci al capitolo prezzi. Negli annunci precedenti l’avvio del servizio si parlava di offerte a partire da 35 euro per Trenitalia (in Economy) e a partire da 29 euro (sempre con posto standard).

Andando oggi, giovedì 27 marzo, a fare una ricerca sui siti internet delle due aziende, a una manciata di giorni dalla partenza del servizio si scopre che i biglietti per un viaggio da Milano a Parigi con Trenitalia l’1 aprile, data di ripresa del servizio, partono da 89 euro (treno della mattina) e da 69 euro (treno della sera). Con Sncf, invece, sono a disposizione biglietti da 109 euro per il primo treno, da 99 euro per il secondo e da 64 euro per l'ultimo convoglio di giornata.

Sul sito di Sncf è possibile anche individuare la soluzione attualmente meno costosa da qui al 20 aprile: martedì 8 aprile si potrà viaggiare a 44 euro, prendendo il treno in partenza alle 16.10.

Eventuali offerte verranno pubblicizzate dalle due aziende di trasporti sui rispettivi siti internet, quello di Trenitalia e quello di Sncf.