Un treno diretto fra Milano e Londra: ci metterà cinque ore. Quando inizierà a circolare

Milano, 27 febbraio 2025 – Da Milano a Londra con il treno in poco più di cinque ore? Possibile, anche se ci sarà da attendere ancora qualche anno. Stanno lavorando sul progetto due società estere, la London St Pancras Highspeed, proprietaria della stazione ferroviaria internazionale dell’alta velocità che si trova nella zona di King's Cross, e l’operatore di trasporti francese Getlink.

La stazione internazionale dell'alta velocità di St Pancras a Londra: qui dovrebbe fare rotta il nuovo treno in partenza da Milano

L’itinerario

I due soggetti – si legge sulla stampa inglese – hanno di recente svelato un piano di potenziamento del servizio ad alta velocità fra la capitale del Regno Unito e l’Europa continentale. L’intesa aprirà le porte a un itinerario diretto in treno fra Londra e Milano, che però non dovrebbe partire prima del 2030. La fase preparatoria, infatti, prevede l’acquisto di treni con una tecnologia adeguata e la concessione dei permessi per operare su tratte internazionali.

Insomma, il conto alla rovescia è iniziato, per un’operazione che offrirebbe un’opportunità ghiotta (e un’alternativa all’aeroplano) a turisti, ma anche a imprenditori e manager. Oggi pensare di utilizzare un mezzo diverso dai velivoli per raggiungere Londra è quasi un’utopia. Basta dare un’occhiata a un servizio di mapping in rete: non è mai possibile viaggiare da Milano a Londra – e viceversa – in meno di dieci ore, cambiando diversi mezzi di trasporto.

Gli altri servizi

Non solo Milano. Con il rafforzamento della stazione di St Pancras dovrebbero venire lanciate altre rotte dirette da Londra, nello specifico verso Francoforte e Colonia in Germania e verso Ginevra e Zurigo in Svizzera. Fra gli operatori coinvolti nel nuovo business ci potrebbero essere anche la Virgin di Richard Branson e la start-up britannica Evolyn, attiva nel settore dell’alta velocità.

Una veduta del distretto finanziario di Londra: il nuovo treno sarà un'opportunità per i turisti, ma anche per imprenditori e manager

Fra le misure in programma per aumentare la capacità di accoglienza di St Pancras ci sono il miglioramento delle procedure di sicurezza in accesso e un ampliamento dell’area delle partenze internazionali, che potrà consentire l’ingresso di più di cinquemila passeggeri all’ora.

Nessun problema per il Canale della Manica, invece, passaggio obbligato per tutti i treni che intendano raggiungere Londra dal continente. Secondo i suoi progettisti può sopportare con facilità nuovi flussi di traffico, lavorando attualmente a metà delle sue potenzialità.