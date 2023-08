Maltempo, frana in Savoia: cancellati treni alta velocità Milano-Parigi

Milano, 28 agosto 2023 – Nessuna tregua dal maltempo: da sabato pioggia e vento stanno flagellando la Lombardia e non solo. Strade chiuse e ferrovia internazionale interrotta in Francia, appena al di là del confine con l'Italia e del tunnel del Frejus nella valle della Maurienne per una frana caduta nel pomeriggio di domenica a Saint-Andrè en Savoie. Nessuna persona è rimasta ferita. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, si ipotizza uno stop di una settimana.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, in due momenti successivi si sono staccate rocce da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle.

Secondo Josiane Beaud, capo delegazione francese della commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione, la società ferroviaria francese Sncf non è ancora stata autorizzata a recarsi sul versante ancora a rischio distacco. “Appena sarà fatta la diagnosi geologica – ha detto il presidente della commissione Paolo Foietta - inizieranno i lavori in emergenza di ripristino e sgombero delle rocce e dei fanghi”.

Secondo i media francesi si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia e la frana nella sua parte terminale ha interessato anche la route dipartimentale 1006 e l'autostrada A43, chiuse nel tratto compreso tra Saint-Michel-de-Maurienne et Modane.

Interrotta anche la linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Trenitalia informa che sono stati cancellate 4 corse dell'alta velocità, due da Milano a Parigi e altrettante nella direzione opposta in programma domani, martedì 29 agosto.

I treni Milano-Parigi cancellati sono i seguenti:

Fr 9292 Milano Centrale (6:25) – Modane – Paris Gare de Lyon (13:22)

Fr 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) – Modane – Milano Centrale (14:07)

Fr 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) – Modane – Milano Centrale (22:07)

Fr 9296 Milano Centrale (15:53) – Modane – Paris Gare de Lyon (22:34)

“Considero assolutamente preoccupante la situazione creata dalle frane della Maurienne con il conseguente blocco dei tunnel del Frejus (autostradale e ferroviario) e la chiusura prevista del tunnel del Monte Bianco - ha commentato Paolo Foietta, presidente della commissione. - Una 'fragilità' che sarà superata solo con il nuovo tunnel di base (della Tav Torino-Lione, ndr) che ci metterebbe al sicuro da tali tipi di eventi sia in Alta Val di Susa che in Maurienne. Intanto - ha proseguito - ci siamo attivati fin da ieri sera per monitorare con RFI la situazione e per sollecitare i francesi ad intervenire al più presto per il ripristino di autostrada e linea ferroviaria. Nel prossimo futuro occorre rafforzare ulteriormente la regia comune per gestire le diverse possibili criticità”.