Miasmi nelle zone residenziali. Accordo tra Cap e Comune. Arrivano filtri e monitoraggi

Interventi tecnici come l’installazione nei primi mesi del 2026 di un nuovo sistema per purificare l’aria nelle prime fasi di trattamento, utilizzando filtri a carboni attivi più efficaci. Ma anche controlli e monitoraggi per assicurarsi che i sistemi funzionino correttamente. E il dialogo con i cittadini. Obiettivo: ridurre i miasmi e migliorare la qualità dell’aria. Dopo mesi di confronto ieri mattina Gruppo Cap e Comune di Pero hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con un piano di interventi per le vicinanze dell’impianto di depurazione di Pero. Da anni, infatti, nei quartieri residenziali di Pero e del Municipio 8 di Milano, gli abitanti lamentano odori insopportabili.

Le indagini hanno consentito di individuare quattro possibili sorgenti pubbliche e private di emissioni odorigene, l’impianto di depurazione del Gruppo Cap è una di queste, ma ora c’è anche l’impegno nero su bianco per ridurre al minimo l’impatto sul territorio e il disagio dei residenti. "Questo accordo rappresenta un passo concreto nella direzione di un servizio idrico sempre più attento alle esigenze del territorio e dei cittadini – dichiara Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap - Rafforzare la collaborazione con il Comune di Pero significa mettere in campo strumenti innovativi, soluzioni tecnologiche avanzate e un dialogo costante con la comunità". Oltre agli interventi tecnici verranno eseguiti importanti lavori di manutenzione su alcune aree coperte dell’impianto. Saranno introdotte nuove tecnologie per trattare i fanghi in modo ancora più efficiente, puntando al recupero di energia e al rispetto dell’ambiente.

Il protocollo inoltre prevede di rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini: sarà attivata una pagina web dedicata sul sito di Gruppo Cap, con aggiornamenti sui lavori in corso e un sistema di segnalazione online per i cittadini, verranno organizzate visite guidate e proposti progetti educativi e incontri periodici con la cittadinanza e le istituzioni locali. "L’accordo raggiunto non solo risponde alle esigenze di efficienza operativa, controllo e trasparenza espresse dal Comune, ma apre la strada verso una collaborazione strategica per la sostenibilità ambientale, attraverso una gestione innovativa, partecipata e orientata al benessere collettivo - dichiara il sindaco Antonino Abbate - Mi auguro che l’intesa raggiunta possa rappresentare un’opportunità da cogliere per trasformare la complessa serie di processi tecnici del depuratore in un modello di eccellenza volto a migliorare il livello prestazionale dell’impianto e a tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini".

Roberta Rampini