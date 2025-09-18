Funivia del Mottarone, il processo: chiesti 3 patteggiamenti e 2 proscioglimenti. La rabbia della sindaca di Stresa

Verbania – Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia sull’altura sopra Stresa, in provincia di Verbania, in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone.

Richiesta di patteggiamento, a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi, anche per Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto. Sulle richieste dovrà decidere, forse già in giornata, il gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura – pm Laura Carrera – ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società produttrice della funivia, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service.

“Nessuna pena, nessun risarcimento potrà mai lenire il dolore per quanto accaduto”, ha detto l’accusa inun passaggio nell'ambito dell'udienza preliminare per l'incidente del Mottarone. "Chiudere ora, in una maniera complessivamente adeguata, è un modo per tutti di cominciare a ricucire quello strappo”, ha aggiunto nel corso dell'udienza l'accusa, parlando di una “decisione non facile”. "Spero che le parti offese possano non dico accettare, ma comprendere questo esito”.

Un’impostazione che non è piaciuta alla sindaca di Stresa, Marcella Severino che si è detta “amareggiata” per le probbaili conclusioni del processo. "Ci sono persone che a differenza mia non sono state sette ore in mezzo ai morti in quel pomeriggio sul Mottarone - ha detto ai cronisti fuori dal palazzo di giustizia -- ai parenti delle vittime staremo sempre vicino”.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, la Regione Piemonte ha revocato la costituzione di parte civile dopo un risarcimento di circa 100mila euro. I Pm in aula hanno illustrato i motivi della richiesta di proscioglimento per i due dirigenti della Leitner. Peter Rabanser in particolare, che dell'azienda altoatesina è il responsabile del customer service, non può essere ritenuto responsabile di quanto inizialmente contestato - hanno spiegato - perché non spettava a lui il controllo sull'operato del direttore d'esercizio dell'impianto Enrico Perocchio, pubblico ufficiale sul cui operato i controlli spettavano all'Ustif, l'acronimo che indica l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi.