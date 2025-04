Tavazzano, tromba d’aria scoperchia il campanile: la copertura distrugge l'auto del prete

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 17 aprile 2025 -Tromba d’aria su Tavazzano con Villavesco, il vento scoperchia il campanile. Paura, nella mattinata del 17 aprile 2025, a Tavazzano con Villavesco. Il maltempo ha pesantemente danneggiato la chiesa principale della Parrocchia San Giovanni Battista, diretta da don Stefano Grecchi. Folate che hanno letteralmente divelto e scoperchiato il tetto del campanile che, successivamente, è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.

Squadre intervenute, con più mezzi, in aiuto della Parrocchia e insieme all’Unione di Polizia locale nord Lodigiano, con anche il comandante Costantino Gemelli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che la copertura non abbia retto al vento, precipitando al suolo in più pezzi e frantumandosi, sia su un’area polifunzionale che nel cortile dell’oratorio. Lì c’era però parcheggiata l’autovettura Volkswagen Golf del coadiutore del parroco.

Il mezzo ha quindi subito schiacciamento e pesantissimi danni ma, per fortuna, in quel momento, all’esterno non c’era nessuno e non sono quindi stati registrati feriti. Fortunatamente, la chiesa non ha invece riportato danni e potrà comunque ospitare le celebrazioni pasquali. L’area è stata messa in sicurezza, con la rimozione delle parti pericolanti e in attesa dell’intervento di una ditta specializzata, per il ripristino definitivo del campanile. L’episodio, in paese, ha destato parecchio scalpore e molti curiosi, nella mattinata, sono passati a vedere l’accaduto e a portare la propria solidarietà ai sacerdoti.