Milano, mamma di 34 travolta e uccisa da un camion pirata mentre attraversa sulle strisce con i gemellini nel passeggino: l'autista è scappato

Milano – Incidente mortale all’incrocio tra viale Scarampo e viale Serra, alla periferia nord-ovest di Milano. Un camion ha travolto e ucciso una mamma di 34 anni, peruviana residente in città, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con il semaforo verde. La donna stava accompagnando due figli di un anno, gemelli, nel passeggino insieme all’anziana madre. Fortunatamente, figli e nonna sono salvi. Il marito, di 36 anni, non era sul posto. Dopo la tragedia, l’autista del camion è scappato. Caccia all’uomo da parte della polizia locale, ancora sul posto per i rilievi.