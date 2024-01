Chiara Ferragni e il post della mamma Marina Di Guardo: commenti negativi cancellati e utenti bannati, ammesse solo reazioni positive (e cuori)

Milano – La mamma è sempre la mamma, soprattutto nei momenti difficili. Come per esempio quello che sta passando Chiara Ferragni, finita nel polverone mediatico e social per il caso della finta beneficenza legata alla vendita di pandori e uova di Pasqua “brandizzate”. Non sorprende allora la scelta di Marina Di Guardo, madre dell’influencer da 29 milioni di follower, di supportare e difendere a spada tratta la figlia utilizzando anche metodi non troppo “convenzionali” come bloccare profili e cancellare commenti su Instagram. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni sta facendo le prove per il ritorno sui social dopo la lunga assenza con cui ha provato a calmare i bollenti spiriti del popolo del web, scatenato dopo la notizia della multa inferta dall’Antitrust. Dopo l'esplosione del pandoro Balocco gate, "lievitato" poco meno di un mese fa, l'influencer ha bruscamente interrotto le comunicazioni con i suoi follower. Unica eccezione, il video di scuse in cui Ferragni ammetteva di aver commesso un "errore di comunicazione" sulle modalità con cui aveva pubblicizzato i prodotti il cui ricavato sarebbe dovuto andare in beneficenza. Nell'ultimo periodo però ci sono stati diversi tentativi di ritorno sulle piattaforme su cui "the Blonde Salad" ha costruito il suo impero.

Il post pubblicato dalla mamma di Chiara Ferragni e la valanga di commenti di supporto

Il primo a Capodanno, quando una Ferragni sorridente è comparsa in un reel pubblicato da Fedez. Nel breve video i Ferragnez, come nel celebre sketch nel primo film di Fantozzi, simulavano l'arrivo della mezzanotte, con tanto di countdown e festoni, alle 21:07. Ferragni, che nel video mostra l'orario sul cellulare certificando la messa in scena per mandare a letto i bambini, è apparsa spensierata come non appariva da tempo (nell'ultimo post, quello di scuse, aveva tutt'altro che un'espressione sorridente). Ma la risposta dei social non è stata esattamente quella sperata: anche in questo caso, pioggia di insulti.

Dopo essere tornata nel silenzio per qualche giorno, Chiara ha riattivato il suo profilo condividendo due storie Instagram. La prima, un semplice "Mi siete mancati" accompagnato da un box domande in cui i suoi seguaci le avrebbero dovuto rispondere a un generico “come state?”. Poi la seconda, una sorta di ringraziamento a chi in questo periodo duro non ha mancato di farle sentire vicinanza e supporto: "Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero". I risultati però, anche in questo caso, non devono essere stati quelli attesi. Ferragni infatti, poco dopo aver aperto il dialogo con i fan, ha deciso di limitare i commenti sotto i suoi post alle sole persone che la seguivano. Dettaglio che non è sfuggito al popolo del web che per risolvere il problema ha deciso di inondare di commenti negativi l’ultimo post sul profilo del marito di Chiara, il rapper Fedez.

E poi, infine, arriviamo al caso delle foto pubblicate dalla mamma. Marina Di Guardo, madre dell’imprenditrice, ha pubblicato sul suo profilo alcune foto di Chiara e dei suoi figli, Leone e Vittoria. Sorprendentemente però, sotto al post, invece delle bordate e degli insulti che campeggiano sotto ogni contenuto legato a Chiara Ferragni, solo cuoricini e commenti positivi: “Forza Chiara” o anche “Bello vederti sorridere di nuovo”. Ma la realtà è che dietro alla sezione commenti “immacolata” c’è un trucco: mamma Ferragni, o chi le gestisce i profili social, cancella ogni commento negativo e blocca gli utenti che li fanno (parliamo con cognizione di causa, abbiamo fatto una prova). Una politica un po’ repressiva per chi ha costruito la propria fortuna grazie a “like” e “impression”. Cosa si inventerà ora l’influencer per riconquistare la sua platea? Alla prossima story l’ardua sentenza.