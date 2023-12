Chiara Ferragni festeggia un “finto” Capodanno: l’influencer riappare sui social / IL VIDEO

I vestiti rossi, l’assiepamento davanti alla tv per il conto alla rovescia, festoni e bottiglie stappate alla fine del countdown. Ad una prima analisi potrebbe trattarsi dei festeggiamenti di Capodanno in una qualsiasi casa italiana. Non fosse per un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Sono le 21:07. E no, nessuno ha spostato le lancette dell’orologio in avanti come nella celebre scena del Capodanno nel primo film dell’ingegner Fantozzi: in casa Ferragnez si stappa e si brinda come se la mezzanotte fosse già arrivata (con tanto di orario inquadrato sul cellulare per sottolineare come in realtà non sia così). Il motivo? Presumibilmente mandare a letto i loro bimbi, Leone e Vittoria, ad un orario consono alla loro giovane età e per potersi godere i festeggiamenti senza la preoccupazione di dover badare ai figli.

Chiara Ferragni divertita dalla mezzanotte di Capodanno inscenata per i figli alle 21

Sembrerebbe un tranquillo Capodanno in famiglia (nel reel si intravedono la sorella Valentina e la mamma) quello festeggiato (in anticipo) da Chiara Ferragni e Fedez dopo il caos finta beneficenza legata alla vendita di pandori e uova di Pasqua “brandizzate” e pubblicizzate proprio dall’imprenditrice digitale.

Ferragni, in un abito lungo rosso, si è prestata al siparietto per i bimbi orchestrato da Fedez ed è sembrata divertita e sorridente come da tempo non appariva. Solo un caso isolato dovuto al clima di gioia e spensieratezza del periodo delle feste o un primo assaggio del suo ritorno sui social?

L’influencer da 29,5 milioni di follower solo su Instagram da quando è finita nella bufera per i casi di finta beneficenza ha abbandonato il suo giardino di casa, ovvero i social, eccezzion fatta per il video di scuse che ha generato 1,4 milioni di like e 138mila commenti. Un antipasto per il ritorno in grande stile nel 2024? Solo l’anno nuovo potrà darci queste risposte. Fortunatamente non dovremo aspettare ancora molto