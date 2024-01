Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati”. E ringrazia chi le è stato vicino

Milano, 3 gennaio 2024 – Chiara Ferragni è tornata sui social dopo 20 giorni di silenzio dal caso Balocco.

Dopo un like sul profilo di suo padre in occasione del compleanno della sorella Valentina, lo scorso 29 dicembre, e una breve apparizione nelle stories di Fedez durante i festeggiamenti di Capodanno, questa mattina l’imprenditrice digitale è riapparsa sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha detto.

“Mi siete mancati”. Chiara Ferragni è tornata sui social con una "story" con tanto di spazio per i commenti dei lettori, da inviare direttamente all'influencer rispondendo alla sua domanda “Come state?”.

Poi una seconda storia, in cui l’influencer ha inviato un ringraziamento speciale ai suoi fan: “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicino e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social”.

E ancora: “Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.

Dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre, durante il quale Chiara Ferragni ammetteva “ un errore di comunicazione”, non era più apparsa sui social. Paparazzata al Parco Sempione con i figli e la mamma Marina di Guardo poco prima di Natale, si era poi rintanata nel suo super attico a CityLife a Milano e da allora ogni sua traccia era sparita.

Dopo Milano e Prato anche la Procura di Trento ha aperto un fascicolo esplorativo sul caso pandoro Balocco che ha travolto Chiara Ferragni. Si tratta sempre di un‘indagine senza ipotesi di reato né indagati, che è arrivata dopo l’esposto presentato dal Codacons in seguito alla multa milionaria dell’Antitrust che ha sanzionato le società dell’influencer per “pratica commerciale scorretta”.

Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'imprenditrice digitale avrebbe infatti fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro Balocco Pink Christmas avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, in realtà già effettuata dalla sola Balocco mesi prima e fissata in soli 50mila euro, contro il milione e oltre che le aziende riconducibili a Ferragni avrebbero in realtà guadagnato dall'operazione commerciale.

Sulla vicenda, al momento, indagano Procure sparse per tutta Italia: il tutto dopo l'azione del Codacons, che ha presentato esposti per ipotesi di truffa aggravata in ben 104 magistrature differenti.

L’attività dei pm di Milano riguarda anche il capitolo uova di Pasqua di Dolci Preziosi. L'azienda con sede a Bari, che nei giorni scorsi ha subito voluto chiarire di non avere alcuna responsabilità nella vicenda, aveva versato alla Ferragni un cachet di 500 mila euro nel 2021 e 700 mila euro nel 2022, a fronte di una donazione fatta autonomamente dalla stessa azienda di 36 mila euro all'associazione 'I bambini delle Fate'.