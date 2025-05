Forti temporali in sequenza su Milano, sale il livello del Lambro: barriere mobili in via Vittorini, monitorato anche il Seveso

Milano, 27 maggio 2025 – Come da allerta meteo delle scorse ore quella tra lunedì 26 maggio e martedì 27 maggio a Milano e in provincia è stata una notte di maltempo. Una serie di temporali, che si sono susseguiti, a tratti, tra le 2 e le 6. Nonostante la caduta di rami e alcuni alberi sulle auto parcheggiate (in via Pacini a Milano e in via Guazzoni a Cinisello Balsamo) , il 118 non registra feriti. I Vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per cornicioni e tegole pericolanti e cantina e solai allagati.

Secondo quanto riferito dal Comune sulla città sono caduti 15-20 mm di pioggia, più forti e ancora in corso nell'hinterland a nord del capoluogo lombardo. A Monza e nella sua provincia sono caduti tra i 25 e i 45 millimetri d'acqua. Il livello del Seveso è salito, per poi discendere. In salita invece il fiume Lambro, e si attendono i flussi provenienti dalla raccolta di acque piovane nel nord Milano. Il Comune di Milano ha predisposto in via Vittorini delle barriere mobili e sta monitorando i livelli di salita del fiume per il passaggio della piena da nord e l'innalzamento della fognatura.