Milano, temporali in arrivo. Scatta l’allerta arancione: da che ora e fino a quando

Milano, 14 maggio 2024 – Rieccoli. Annunciati, sono in arrivo nuovi temporali su tutta la Lombardia, a partire dalla prima serata di oggi, martedì 14 maggio. In vista delle precipitazioni il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione che ha emesso un avviso di criticità arancione moderata per rischio idrogeologico, a partire dalle ore 21, e per rischio idraulico, a partire dalla mezzanotte. L'allerta è anche per temporali (gialla, rischio ordinario) a partire dalle ore 18 sempre di oggi.

Timore per le possibili esondazioni di Seveso e Lambro (Archivio)

I corsi d’acqua

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Sono previste su Milano forti piogge soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

Precauzioni

Durante l'allerta meteo si invita a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende.

È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Lo comunica Palazzo Marino.