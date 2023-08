Milano, il maltempo colpisce la casa di riposo: evacuati 39 anziani

Milano, 29 agosto 2023 – Trentanove anziani ospiti da trasferire in altre strutture finché i lavori al tetto non saranno completati. E al momento, visto che la pioggia non ha dato tregua per due giorni, gli interventi restano in sospeso. Questa la situazione nella casa di riposo “Opera Pastor Angelicus“ di via Arsia 7 in zona Vialba, dell’Istituto geriatrico milanese, dove sabato pomeriggio una parte della copertura si è staccata a causa del temporale che ha sferzato Milano ed hinterland ed è rimasta penzolante fino all’intervento dei vigili del fuoco, subito sul posto, che hanno chiuso il tratto di strada interessato e provveduto a rimuovere la porzione pericolante.

La direzione della Rsa, incontrata dal Giorno, spiega che “siamo al lavoro, sempre in contatto con Ats, per spostare temporaneamente 39 ospiti, in maggioranza donne ultraottantenni, sugli oltre 140 presenti nella casa di riposo”. Un trasferimento provvisorio anche se "la sicurezza di tutti gli ambienti è comunque garantita". I responsabili sottolineano che "il trasferimento è una precauzione in più, per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori sulla copertura". Dalla strada si vede quel che resta del rivestimento che sabato non ha retto alle raffiche di vento e che si è staccato scoperchiando la cima del palazzo di due piani. E non è la prima volta: tre anni fa esatti, a fine agosto 2020, la copertura era precipitata in strada danneggiando auto parcheggiate e ferendo lievemente una donna di 49 anni.

“Siamo al lavoro per trovare una collocazione a tutti – proseguono dalla direzione –. Per far fronte alla situazione abbiamo incrementato il personale infermieristico. Tutti i parenti sono stati avvisati. In più ci siamo attivati con psicologi ed educatori per assistere coloro che dovranno allontanarsi per un breve periodo", che stando a quanto risulta sarà di un mese. I lavori cominceranno non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. L’auspicio è di iniziare oggi per chi legge.

Per trovare una sistemazione alternativa in tempi rapidi si è attivata anche Uneba, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, tra i cui associati figura anche la Rsa “Opera Pastor Angelicus“, chiamando a raccolta le altre strutture. “Questa Rsa – ha scritto ieri il presidente Uneba Milano e provincia Virginio Marchesi, dopo i primi trasferimenti – ha subìto rilevanti danni al tetto a seguito del forte temporale che ha investito la città. I danni rendono necessario trovare una collocazione per il tempo necessario a ripristinare la Rsa (30 giorni) a 35 ospiti, di cui 34 donne e un uomo. Possiamo dare una mano con lo spirito di solidarietà che ci contraddistingue?”.