Via Volontari del Sangue, ok al piano: largo a 6 palazzi e ad un parco

Sei edifici residenziali lungo via Volontari del Sangue e un parco da 6.286 metri quadri in cessione al Comune. È l’AUC 01, che ha visto in questi giorni l’approvazione del piano attuativo definitivo. Un processo di recupero nella periferia di Cascina Gatti, iniziato con il piano regolatore del 2000, che aveva pianificato la possibilità di costruire in quell’area vuota, dove oggi è nato un bosco spontaneo su terreni inquinati. Sia il Piano di governo del territorio (Pgt) del 2009 sia l’attuale hanno confermato la trasformazione di quest’area di 12mila metri quadrati di superficie lorda. Così, nonostante la battaglia di comitati e associazioni, come quella Sottocorno, i nuovi palazzi si faranno con la riqualificazione di via Campestre e del fronte stradale lungo via Volontari del Sangue, nuovi spazi di aggregazione (bar/sala, area fitness all’aperto, panchine) e ciclopedonali di collegamento tra il comando della polizia locale, il borgo rurale e le torri Aler.

Il Comune incasserà 1.363.720 euro di oneri di urbanizzazione, opere pubbliche del valore di 818.750 euro e la realizzazione di una quota di edilizia convenzionata pari al 20%. Se questo piano è stato licenziato, quello per l’AUC 02 è in fase di istruttoria, mentre non c’è idea di un piano per i comparti 03 e 04 che contano 90 proprietari. "Anche l’AUC 02 avrà 6mila metri quadri di parco, che arriverà fino a via Campestre – fa sapere Antonio Lamiranda, assessore all’Urbanistica –. L’idea nostra è di un polmone verde fino a via dei Partigiani a chiusura del Parco Marx". La novità è l’avvio, subito, di uno studio di fattibilità affidato a Terna per valutare l’interramento dell’elettrodotto, che sarebbe poi inserito come opera di previsione tra il 2027 e il 2028. "Dobbiamo capire quanto serve e come trovare i fondi – spiega l’assessore –. Per mettere sotto terra l’altra struttura ci vollero 5 milioni, ma questa è più corta e con minore voltaggio, quindi potrebbe costare meno". La.La.