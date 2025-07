Pioltello, la scelta. Coprifuoco alle 21 nelle zone difficili

Torna anche quest’anno il "coprifuoco" nei quartieri difficili a Pioltello: Satellite, piazza Garibaldi e Parco Allende. Il vicesindaco Saimon Gaiotto firma l’ordinanza: chiusura alle 21 degli esercizi commerciali nel fine settimana per evitare schiamazzi e liti legati all’alcol. Multe fino a cinquemila euro e chiusura dell’attività per i trasgressori dall’11 luglio al 15 settembre.

Una misura messa in campo anche negli anni passati per contenere gli eccessi. Dopo l’esperienza dell’estate 2023, caldissima sotto il profilo sicurezza, l’amministrazione gioca d’anticipo. In campo gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Mimmo Paolini. Giro di vite dunque sulle notti alcoliche nelle zona a rischio della città dove un abitante su quattro è straniero. Con l’afa la situazione arriva al limite, a far da detonatore il caldo terribile in case piccole dove vivono in tanti e l’unica soluzione sembra quella di riempire il bicchiere per lasciarsi tutto alle spalle.

"Una misura che non vuole penalizzare le attività – chiarisce Gaiotto – ma garantire ai residenti il diritto al riposo. Alla conferma delle limitazioni per il Satellite, abbiamo allargato il perimetro intorno a piazza Garibaldi. L’altra novità riguarda Limito, le misure sono estese a un’area della frazione, dopo le segnalazioni degli abitanti e la valutazione con la polizia locale". L’obiettivo "è garantire sicurezza a tutti" e mantenere il decoro urbano, arginando il fenomeno dell’ubriachezza molesta che sfocia in chiasso e liti, abbandono di bottiglie, spesso rotte e pericolose, "situazioni che minano la convivenza fra residenti".

Con questo intervento l’amministrazione comunale prova "ad andare alla radice del problema". Lo scopo è prevenire, come deterrente anche le pesanti sanzioni previste dall’ordinanza. Regole valide anche per distributori automatici e ambulanti nelle vie Tiepolo, Cilea, Bellini, Mozart, Leoncavallo, Wagner, Puccini, Bizet, Monteverdi e Cimarosa, compresi i giardini all’interno del Satellite, in piazza Garibaldi, e ad alcuni civici di via Monza e via Lombardia.

Chi verrà colto in flagrante per due volte potrà andare incontro anche alla sospensione della licenza per 14 giorni da parte della questura. "Abbiamo preso questa decisione che già negli anni passati ha aiutato a gestire le lunghe serate estive – ancora l’amministrazione –. Confidiamo nel buon senso di tutti per limitare al minimo le situazioni che possano creare disagio alle famiglie e per stabilire un clima di buona convivenza".