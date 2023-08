Maltempo a Milano, pioggia e vento: allagamenti e alberi pericolanti. Monitorati Seveso e Lambro

Milano, 28 agosto 2023 – Ancora maltempo a Milano e in tutta la Lombardia.

Nella notte tra sabato e domenica, la città è stata spazzata da pioggia e vento non forte – fortunatamente – come quello del nubifragio di fine luglio. Come risultato, in città c’è stato qualche allagamento e qualche albero pericolante.

Strade allagate a Milano

Non si contano, per ora, danni più ingenti, anche se i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte (un centinaio le telefonate ricevute), specialmente nella zona est della città. In più non sono ancora terminati gli interventi legati alle piogge dei giorni scorsi.

Seveso e Lambro, i due fiumi che attraversano la città, sono sorvegliati a vista. Da Palazzo Marino hanno precisato che sono state attivate tutte "le azioni necessarie per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel parco Lambro”.

Non solo, il comune di Milano ha deciso di chiudere l'accesso a tutti i parchi e le aree verdi della città.

Nel frattempo sulla metropoli lombarda resta in vigore un’allerta meteo codice arancione per temporali forti, rischio idraulico e idrogeologico.