Inseguimento dei ghisa, spari contro il veicolo in fuga

Un’auto non si ferma all’alt. Scatta l’inseguimento da parte di una pattuglia della polizia locale di Rho, fino a Quarto Oggiaro. A un certo punto, incurante del ghisa che gli si sta avvicinando a piedi, il fuggitivo accelera. E l’altro agente esplode alcuni colpi di pistola verso il veicolo, che però riparte. Questo succedeva ieri alle 8.30. A ricostruire l’episodio è il Comune di Rho, in una nota. La polizia locale stava controllando il traffico in via dei Fontanili quando una Citroen DS4 bianca ha superato la colonna di auto in coda al semaforo rosso attraversando l’incrocio ad alta velocità. L’alt non è servito: l’auto si è allontanata e ne è scaturito l’inseguimento, lungo la tangenziale e poi verso l’area del carcere di Bollate fino a Quarto Oggiaro. L’auto si è infilata in via Zoagli, in un punto senza uscita e lì la pattuglia rhodense l’ha raggiunta. Un agente si è avvicinato alla portiera del conducente che stando a quanto riportato nella nota ha accelerato cercando di travolgere l’esponente della polizia locale: a quel punto, temendo per l’incolumità del collega, l’altro agente ha esploso alcuni colpi di pistola verso il veicolo per bloccarlo. Invano. La Citroen si è allontanata mentre sul posto arrivavano tre volanti della Polizia di Stato e auto della Polizia Locale di Milano. L’auto risulta intestata a un uomo con numerosi precedenti penali, sono in corso accertamenti per individuarlo. Il reato che verrà contestato è resistenza a pubblico ufficiale. M.V.